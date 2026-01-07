원자력 산업 시장을위한 글로벌 비파괴 시험 서비스/연평균 9.3%

인텔 마켓 리서치의 새로운 보고서에 따르면,원자력 산업 시장에 대한 글로벌 비파괴 시험 서비스는 2024 년에 5 억 6,400 만 달러로 평가되었으며 2032 년까지 1,036 만 달러에 도달 할 것으로 예상되며 예측 기간(2025-2032)동안 9.3%의 강력한 연평균 성장률을 기록 할 것으로 예상됩니다. 이 성장은 노후화된 핵 인프라가 선진 검사와 정기적인 테스트를 의무화하는 엄격한 안전 규정을 필요로 하기 때문에 촉진됩니다.

원자력 산업에 대한 비파괴 시험 서비스 란 무엇입니까?

비파괴 검사 서비스는 초음파 검사,방사선 촬영 및 에디 전류 분석과 같은 전문 기술을 사용하여 핵 구성 요소를 손상시키지 않고 평가합니다. 이러한 서비스는 구조적 무결성을 보장하고,결함을 탐지하고,핵 시설의 안전 준수를 유지하는 데 중요합니다. 핵 부문은 특히 극단적인 운영 조건과 방사능 환경으로 인해 첨단 비핵화 방법에 의존합니다.

주요 시장 동인

1. 노후화 된 핵 인프라에는 포괄적 인 검사 솔루션이 필요합니다

전 세계 원자로의 30%이상이 원래 설계 수명을 넘어서 운영되고 있기 때문에 원자력 사업자들은 원자력 발전소 운영을 안전하게 확장하기 위해 비핵화 서비스에 크게 투자하고 있습니다. 유럽 원자로는 평균 35 년 이상으로,두꺼운 원자로 부품의 미세한 결함을 감지할 수 있는 단계 배열 초음파와 같은 첨단 시험 방법에 대한 지속적인 수요를 창출합니다.

2. 후쿠시마 이후 안전 프로토콜은 요구 사항을 강화

78 개국이 채택한 국제기구의 강화된 안전 표준은 핵 검사 프로토콜을 변화시켰다. 이제 디지털 방사선 촬영 솔루션을 통해 작업자는 엄격한 0.1 밀리미터 결함 탐지 요구 사항을 충족하면서 인력에 대한 방사선 노출을 최소화할 수 있습니다. 이러한 규제 변화는 연간 12 억 달러의 검사 시장을 창출했습니다.

3. 기술 발전은 새로운 기능을 가능하게 합니다

최근의 혁신은 핵 비핵화에 혁명을 일으키고 있습니다.:

*고 방사능 영역에서 작동 할 수있는 로봇 검사 시스템(최대 50 킬로 키)

*인공지능으로 구동되는 결함 인식으로 결함 감지 시 인적 오류 감소

*중요한 구성 요소의 실시간 모니터링을 허용하는 디지털 트윈 통합

이러한 솔루션은 새로운 건설 프로젝트의 40%에서 이미 사용되는 로봇 시스템으로 빠르게 채택되고 있습니다.

시장 과제

*전문 인증 요건-전 세계 기업 중 12%만이 엄격한 3 단계 인증과 핵 코드 교육 요건으로 인해 모든 핵 분야 자격을 충족합니다.

*연장된 연료 주기로 검사 기간 단축-24 개월 연료 주기(18 개월에서)로의 전환으로 인해 정전 기간이 줄어들어 시설당 15%의 서비스 계약이 줄어들었습니다.

*높은 장비 비용-극한의 조건에서 0.05 밀리미터의 정확도를 유지할 수 있는 방사선 경화 테스트 시스템은 상당한 자본 투자가 필요합니다.

새로운 기회

핵 비핵화 시장은 몇 가지 유망한 발전으로 진화하고 있습니다.:

소형 모듈식 반응기 확장

2035 년까지 86 개의 중소기업이 계획되어 있으며,소형 기하학에 대한 전문화된 테스트 솔루션이 요구되고 있습니다. 에디 커런트 어레이 기술은 캐나다와 영국에서 파일럿 프로그램을 진행하면서 이러한 응용 프로그램에 특별한 가능성을 보여주고 있습니다.

디지털 변환

데이터 분석을 위한 인공지능/기계공학,규제 준수를 위한 자동화된 보고 시스템,클라우드 기반 검사 데이터 관리의 통합은 비검사 서비스 제공업체에 새로운 서비스 기회를 창출하고 있습니다.

지리적 확장

중동에서 신흥 핵 프로그램과 북미에서 성장하는 식물 수명 연장은 인증된 테스트 서비스에 대한 미개척 시장을 제시합니다.

지역 시장 통찰력

*북미:엄격한 규제 및 검사가 필요한 광범위한 인프라로 인해 시장 리더십을 유지합니다. 이 지역은 자동화된 초음파 테스트 시스템을 개척했습니다.

*유럽:해체 관련 서비스 및 방사선 없는 테스트 기술에 대한 강력한 수요를 보여주고 있으며,프랑스는 전력망 검사 기술을 선도하고 있습니다.

*아시아 태평양:중국과 인도의 새로운 원자력 건설에 의해 주도되는 가장 빠르게 성장하는 지역.

*중동/아프리카:새로운 핵 프로그램이 아랍 에미리트와 이집트에서 개발 턴키 검사 솔루션의 혜택을 신흥 시장.

시장 세분화

시험 방법에 의하여

*초음파 테스트

*방사선 검사

*와전류 테스트

*단계 배열 초음파

*기타

응용 프로그램 별

*반응기 압력 용기 검사

*증기 발전기 테스트

*배관 시스템

*격리 구조

서비스 유형별

*현장 테스트

*실험실 분석

*원격 모니터링

최종 사용자

*원자력 발전소

*연구 반응기

*연료 주기 기능

지역별

*북미

*유럽

*아시아 태평양

*라틴 아메리카

*중동 및 아프리카

경쟁 환경

시장은 핵 인증을 가진 전문 시험 회사들에 의해 지배되고 있습니다. 이 회사들은:

*방사선 차폐 장비

*스탬프 인증

*원자로 구성 요소에 대한 전문 테스트 팀

주목할 만한 선수들은:

*게 베르노바

*인터텍 그룹

*미스트라

*테크나톰

