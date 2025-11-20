世界の電気・電子樹脂市場は2032年までに156億7,000万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）7.8%で成長する見込み

世界の電気・電子樹脂市場規模は、2024年に84億2,000万米ドルと評価されました。市場は2025年の91億5,000万米ドルから2032年には156億7,000万米ドルに拡大し、予測期間中に7.8%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。市場の堅調な成長は、優れた絶縁性、熱安定性、耐環境性が信頼性の高い性能に不可欠な、民生用電子機器、車載電子機器、再生可能エネルギー分野からの需要増加に大きく起因しています。

電気・電子樹脂は、電子部品やアセンブリの封止、絶縁、保護に使用される特殊なポリマー化合物です。エポキシ、シリコーン、ポリウレタン、アクリルなどの先進的な配合材料は、優れた誘電強度、熱管理、耐湿性、機械保護性能を備えており、過酷な条件下で動作する半導体、プリント基板、変圧器、その他様々な電子機器に不可欠な材料となっています。

市場概要と地域分析

アジア太平洋地域は、中国の巨大な電子機器製造業、日本の先進的な半導体産業、そして韓国の強力な民生用電子機器生産に牽引され、世界市場で圧倒的なシェアを占めています。この地域は、広範な製造インフラ、5Gインフラへの投資拡大、そして電気自動車や再生可能エネルギーシステムの普及拡大といった恩恵を受けています。

北米とヨーロッパは、技術革新と高付加価値アプリケーションを通じて、重要な市場ポジションを維持しています。北米の成長は航空宇宙、防衛、先進コンピューティング分野によって牽引され、ヨーロッパは自動車エレクトロニクス、産業オートメーション、そして持続可能な樹脂開発において、特に厳格な性能基準と環境基準がイノベーションを推進するドイツ、フランス、英国をリードしています。

主要な市場牽引要因と機会

市場は、5GインフラやIoT（モノのインターネット）デバイスの急速な拡大など、高周波アプリケーション向けの高度な封止材料の需要など、いくつかの主要な要因によって推進されています。電気自動車革命は、熱管理と信頼性が極めて重要なバッテリー管理システム、パワーエレクトロニクス、充電インフラにおける特殊樹脂の需要を継続的に押し上げています。

注目すべき機会は、再生可能エネルギー分野、特に太陽光発電インバータや風力タービン発電機にあり、これらの分野では樹脂は過酷な環境条件に耐える必要があります。厳しい環境規制を満たす難燃性でハロゲンフリーの配合の開発は、大きな成長の可能性を秘めています。電子機器の小型化の傾向と高度なパッケージング技術の採用拡大は、優れた熱特性と機械特性を備えた高性能樹脂システムの新たな機会も生み出しています。

課題と制約

力強い成長見通しがあるにもかかわらず、市場はいくつかの課題に直面しています。特殊化学品および石油化学誘導体の原材料価格の変動は、製造コストと利益率に影響を与える根強い懸念事項です。有害物質やリサイクルに関する厳格な環境規制は、継続的な配合調整を必要とするコンプライアンス上の課題を引き起こしています。

業界はまた、高周波、高温、高電圧用途におけるますます厳しさを増す性能要件を満たすための技術的な複雑さにも取り組んでいます。さらに、代替材料との熾烈な競争と、進化する電子技術に対応するための継続的な研究開発の必要性も、市場参加者にとってさらなるハードルとなっています。

樹脂タイプ別市場セグメンテーション

エポキシ樹脂

シリコーン樹脂

ポリウレタン樹脂

アクリル樹脂

ポリエステル樹脂

その他

用途別市場セグメンテーション

半導体・集積回路

プリント回路基板（PCB）

変圧器・インダクタ

センサー・アクチュエーター

電気自動車部品

民生用電子機器

その他

市場セグメンテーションと主要企業

世界の電気・電子樹脂市場は、専門化学企業と多角的な材料メーカーの間で競争が繰り広げられています。主な企業は以下の通りです。

Henkel AG & Co. KGaA

DuPont de Nemours, Inc.

Huntsman Corporation

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

Mitsubishi Electric Corporation

Sumitomo Bakelite Co., Ltd.

BASF SE

Nagase & Co., Ltd.

