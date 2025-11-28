글로벌 실리콘 전자 포팅 컴파운드 시장, 전자 보호 및 EV 확장에 힘입어 탄탄한 성장세

2024년 65억 달러 규모로 평가되는 글로벌 실리콘 전자 포팅 컴파운드 시장은 2025년 71억 달러에서 2032년 119억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.8%를 기록할 것으로 예상됩니다.

이러한 탄탄한 성장은 자동차, 가전제품 및 산업용 전자 부품의 첨단 보호에 대한 절실한 수요에 힘입은 것입니다. 시장의 탄탄한 성장세는 민감한 전자 제품에 대한 열 관리, 내습성 및 기계적 보호 기능을 제공하는 실리콘의 고유한 특성을 강조합니다.

실리콘 전자 포팅 산업의 7대 신흥 트렌드

2025년부터 2032년까지 몇 가지 주목할 만한 발전이 시장 실적을 좌우할 것입니다.

전기차 전자 장치 보호: 안정적인 열 관리 및 진동 저항성을 요구하는 전기차 배터리 관리 시스템, 전력 전자 장치 및 충전 인프라에서의 도입이 가속화되고 있습니다. 5G 인프라 구축: 뛰어난 내후성과 유전 특성을 요구하는 5G 기지국, 안테나 및 네트워크 장비에서의 사용이 증가하고 있습니다. 가전 제품 소형화: 소형 고밀도 설계의 보호를 위해 스마트폰, 웨어러블 기기 및 IoT 기기에 대한 적용이 증가하고 있습니다. 재생 에너지 시스템: 실외 내구성을 위해 태양광 인버터, 풍력 터빈 컨트롤러 및 에너지 저장 시스템에서의 활용이 확대되고 있습니다. 열 관리 혁신: 고출력 밀도 전자 장치를 위한 고급 열전도성 제형 개발. 지속 가능하고 VOC가 낮은 제형: 환경 영향을 줄이는 친환경 제품에 대한 수요 증가. 자동 분사 통합: 제조 효율성과 일관성을 위해 자동 포팅 공정 도입 증가

주요 시장 동인

실리콘 전자 포팅 컴파운드 시장 확대에 기여하는 주요 성장 요인은 다음과 같습니다.

전기 자동차 혁명: 전기 자동차 생산의 급격한 성장으로 안정적인 전자 보호 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

전자 제품 확산: 전 세계 모든 산업 분야에서 전자 제품의 지속적인 확장이 이루어지고 있습니다.

극한 환경 적용 분야: 습기, 화학 물질, 열 사이클링 및 기계적 응력으로부터 보호해야 하는 중요한 요구 사항입니다.

열 관리 요구 사항: 고전력 전자 부품의 열을 발산하는 데 필수적인 역할을 합니다.

규정 준수 요구 사항: 여러 산업 분야에서 엄격한 안전 및 신뢰성 표준을 충족해야 합니다.

전략적 개발

시장 참여자들은 다음과 같은 몇 가지 전략적 이니셔티브를 추진하고 있습니다.

제품 포트폴리오 확장: 자동차 및 5G를 포함한 고성장 분야를 위한 특수 제형 개발

생산 능력 강화: 제조 시설 업그레이드 및 용량 증대에 투자

응용 엔지니어링 중점: 고객 맞춤형 솔루션을 위한 기술 지원 역량 강화

지속가능성 이니셔티브: 친환경 제품 및 지속가능한 제조 공정 개발

기술 발전

최근 기술 발전으로 시장 역량이 강화되고 있습니다.

첨단 실리콘 화학: 향상된 특성과 빠른 경화 시간을 가진 새로운 실리콘 제형 개발

열전도도 혁신: 까다로운 전력 전자 장치를 위한 높은 열전도도 화합물 개발

접착력 향상 기술: 프라이머 없이 다양한 기판에 대한 접착력 향상

공정 최적화: 향상된 디스펜싱 특성 및 기포 없는 성능

지역별 분석

실리콘 전자 포팅 컴파운드 시장은 다음과 같은 뚜렷한 지리적 패턴을 보입니다.

아시아 태평양: 중국, 일본, 한국, 대만의 대규모 전자 제품 제조, 전기차 생산, 산업 자동화를 중심으로 세계 시장을 주도하고 있습니다.

북미: 첨단 자동차 전자 제품, 통신, 항공우주 분야를 특징으로 하는 중요한 시장입니다.

유럽: 자동차 산업, 산업 자동화, 재생 에너지 부문이 활발한 성숙 시장입니다.

라틴 아메리카 및 중동: 전자 제품 제조 확대에 따라 높은 성장 잠재력을 보이는 신흥 시장입니다.

주요 기업

경쟁 구도는 글로벌 실리콘 전문 기업과 다각화된 화학 기업으로 구성됩니다.

Dow Chemical Company (US)

(US) Momentive Performance Materials (US)

(US) Wacker Chemie AG (Germany)

(Germany) Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (Japan)

(Japan) Elkem ASA (Norway)

(Norway) Henkel AG & Co. KGaA (Germany)

(Germany) H.B. Fuller Company (US)

시장 전망

글로벌 실리콘 전자 포팅 컴파운드 시장은 모든 주요 산업 분야에서 전자 산업의 근본적인 성장과 안정적인 부품 보호에 대한 절실한 요구로 인해 강력한 성장세를 보이고 있습니다. 전자 시스템이 더욱 정교해지고 운영 환경이 더욱 까다로워짐에 따라 고성능 실리콘 포팅 솔루션에 대한 수요는 2032년까지 탄탄한 성장을 유지할 것으로 예상됩니다. 혁신, 응용 전문성, 지속 가능한 솔루션에 중점을 두는 제조업체는 자동차, 통신, 가전제품 및 산업 분야의 기회를 최대한 활용할 수 있는 최적의 위치에 있을 것입니다.

