탄산디에틸 (DEC) 시장의 미래: 수요 예측, 투자 기회 및 CAGR 동향

인도의 탄산디에틸(DEC) 시장은 2024년 5,600만 달러로 평가되었으며, 2024-2030년 동안 CAGR 5.7%로 성장하여 2030년까지 7,800만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 이 유기 카보네이트 에스터는 리튬이온 배터리 전해질, 제약 및 특수 화학 응용 분야에서 다목적 용매 및 중간체로서 중요성을 얻고 있습니다. 시장 확장은 깨끗한 에너지 솔루션 및 지속 가능한 화학 제조 공정을 향한 인도의 추진과 일치합니다.

탄산디에틸은 리튬 배터리 전해질 조성에서 이온 전도성과 배터리 성능을 향상시키는 공용매 역할을 하여 중요한 기능을 제공합니다. 비독성, 생분해성 특성은 제약 합성 및 코팅에서 기존 용매에 대한 친환경 대안으로서 채택을 주도하고 있습니다.

무료 샘플 리포트 다운로드: https://www.24chemicalresearch.com/download-sample/278464/india-diethyl-carbonate-market-market-835

시장 개요 및 지역별 개관

서부 인도는 주요 제조 클러스터가 구자라트와 마하라슈트라에 위치하여 화학 산업 인프라와 항만 접근성이 국내 공급과 수출을 모두 촉진하므로 DEC 생산을 지배합니다. 남부 주는 텔랑가나와 타밀나두에서 성장하는 EV 배터리 생산 및 제약 제조에 의해 주도되는 주요 수요 중심지로 부상하고 있습니다.

북부 인도는 전해질 생산 시설에 대한 증가하는 투자로 강력한 잠재력을 보여줍니다. 동부 지역은 현재 소규모 시장이지만 산업 개발 계획을 통해 성장을 목격하고 있습니다. 고급 화학 전지 배터리를 위한 생산 연계 인센티브(PLI) 제도와 같은 정부 정책은 모든 지역에서 수요를 가속화하고 있습니다.

성장 동인 및 신흥 기회

시장은 세 가지 주요 요인에 의해 추진됩니다: 에너지 저장 솔루션이 필요한 인도의 재생 에너지 전환, 제약 부문 확장 및 환경 친화적 용매로의 전환입니다. 배터리 응용 분야는 현재 DEC 소비량의 약 42%를 차지하며, 그 다음으로 제약이 28%, 산업 응용이 20%입니다.

차세대 배터리 기술을 위한 고순도 DEC 등급 개발 및 폴리카보네이트 합성에서의 응용 확장에 상당한 기회가 존재합니다. 국내 리튬이온 전지 제조 및 API 생산에 대한 정부의 초점은 DEC 공급업체에게 상당한 성장 잠재력을 제시합니다. 산소 첨가제 연료 첨가제로서의 DEC에 대한 신흥 연구는 새로운 에너지 부문 응용 분야를 열 수 있습니다.

시장 과제

산화 에틸렌 및 에탄올과 같은 주요 원자재의 가격 변동성은 DEC 생산자들에게 마진 압력을 가합니다. 중국 제조업체들의 치열한 경쟁 및 대규모 국내 생산 시설 부족은 공급망 취약성을 생성합니다. 진화하는 안전 및 환경 표준에 대한 규제 준수는 특히 소규모 생산자들의 운영 비용을 증가시킵니다.

기술적 과제에는 배터리 응용 분야를 위한 일관된 고순도 생산의 필요성 및 DEC 함유 전해질에 대한 비용 효율적인 재활용 방법 개발이 포함됩니다. 시장은 또한 특정 응용 분야에서 탄산디메틸과 같은 대체 용매와의 경쟁에 직면해 있습니다.

유형별 시장 세분화

배터리 등급 (순도 ≥99.9%)

제약 등급 (순도 ≥99.5%)

산업 등급 (순도 ≥98%)

무료 샘플 리포트 다운로드: https://www.24chemicalresearch.com/download-sample/278464/india-diethyl-carbonate-market-market-835

응용 분야별 시장 세분화

리튬이온 배터리 전해질

제약 중간체

폴리카보네이트 합성

코팅 및 접착제

기타 산업 응용 분야

경쟁 구도

인도 DEC 시장을 형성하는 주요 업체:

UPL Limited

Aarti Industries Limited

Gujarat Alkalies and Chemicals Limited

Deepak Fertilisers and Petrochemicals Corporation Limited

Reliance Industries Limited

India Glycols Limited

Alkyl Amines Chemicals Limited

Atul Limited

SABIC Innovative Plastics

Thirumalai Chemicals Ltd

보고서 범위

이 포괄적인 보고서는 2024년부터 2030년까지 인도 탄산디에틸 시장에 대한 상세한 분석을 제공하며 다음을 포함합니다:

시장 규모 추정 및 성장 예측

제품 유형 및 최종 사용 산업별 상세 세분화

주요 생산자에 대한 경쟁 벤치마킹

추가 통찰력에는 다음이 포함됩니다:

생산 능력 분석

가격 동향 및 원자재 분석

공급망 평가

규제 환경

기술 개발

연구 방법론은 업계 전문가와의 1차 인터뷰, 회사 재무 분석 및 무역 데이터 평가를 결합하여 실행 가능한 시장 인텔리전스를 제공합니다.

전체 연구 보고서 접근: https://www.24chemicalresearch.com/reports/278464/india-diethyl-carbonate-market-market-835

24chemicalresearch 소개

2015년에 설립된 24chemicalresearch는 포춘 500대 기업을 포함한 고객에게 서비스를 제공하는 화학 시장 인텔리전스 분야의 리더로 자리매김했습니다. 경험 많은 분석가 팀은 다음을 포함하는 엄격한 연구 방법론을 통해 데이터 기반 통찰력을 제공합니다:

플랜트 수준 생산 추적

실시간 가격 모니터링

기술 동향 분석

광범위한 업계 경험을 보유한 전문가들이 신속하고 정확한 시장 보고서를 제공하여 고객이 화학 부문의 복잡한 비즈니스 결정을 내리는 데 도움을 줍니다.

문의:

국제: +1(332) 2424 294 | 아시아: +91 9169162030

웹사이트: https://www.24chemicalresearch.com/

팔로우: LinkedIn