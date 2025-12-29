ウェアラブル医療機器用接着剤市場は2032年にどのくらいの規模になるか？機会、市場規模、投資動向の予測

世界のウェアラブル医療機器用接着剤市場は、2023年に8億7650万米ドルの価値があり、予測期間中に着実な年間平均成長率（CAGR）8.8%を示しながら、2030年までに16億8420万米ドルに達すると予測されています。

ウェアラブル医療機器用接着剤は、継続的かつ長期的なモニタリングまたは治療応用のために医療機器を皮膚に貼り付けるために使用される特殊な調合物です。多くの場合、機器全体の比較的小さな構成要素ではありますが、接着剤の性能は絶対的に重要です。なぜなら、かぶれ、不快感、または剥離時の残留物を引き起こすことなく、数日あるいは数週間にわたる長時間にわたり信頼性の高い皮膚接着を確保しなければならないためです。これらの接着剤が単純なテープから高度で肌に優しいポリマーシステムへと進化したことは、デジタルヘルスと遠隔患者モニタリングの革命全体の重要な推進力です。その開発には、患者の順守と機器の有効性に不可欠な、接着強度、湿気透過率（MVTR）、生体適合性、および優しい剥離の間の繊細なバランスが伴います。

レポート全文はこちら: https://www.24chemicalresearch.com/reports/186582/global-wearable-medical-device-adhesives-forecast-market-2023-2030-666

市場動態:

拡大を推進する強力な市場ドライバー: 遠隔患者モニタリングとデジタルヘルスの爆発的成長。分散型医療への世界的な移行が最大の要因です。遠隔患者モニタリング市場は2030年までに1750億米ドルを超えると予測されており、高性能接着剤に依存する機器への膨大な需要を生み出しています。持続血糖モニター（CGM）、心臓イベントモニター、神経センサーは、シャワー、運動、日常活動を経ても7日から14日間完全性を維持できる接着剤を必要とします。接着剤の故障はセンサー交換の主な理由であり、医療コストとデータ連続性に直接影響を与えます。その結果、機器メーカーは患者の順守率（皮膚接着が不十分な場合、30%以上低下する可能性がある）を高める次世代ソリューションを開発するために、接着剤専門企業との提携を優先しています。

採用を妨げる重要な市場制約: 厳格で長期化する規制承認。医療用グレードの部品として、これらの接着剤は厳格な生体適合性試験を受け、米国FDA（食品医薬品局）や欧州医薬品庁（EMA）などの機関からの規制上の承認を得なければなりません。新しい接着剤調合物の承認への道のりは複雑で、18～36ヶ月を要し、皮膚感作性、細胞毒性、刺激性の試験が含まれます。接着剤のいかなる変更も医療機器全体の再検証が必要となり、迅速な革新への大きな障壁となるとともに、非医療用接着剤と比較して新製品の市場投入までに少なくとも12～18ヶ月追加する要因となります。

広がる膨大な市場機会: 新たな治療分野への展開。糖尿病と心臓病分野で支配的ですが、ウェアラブル接着剤は神経学（例：てんかんモニタリング用EEGパッチ）、精神医学（服薬アドヒアランスセンサー）、薬剤送達（ウェアラブルインジェクター）分野で大規模な成長の準備ができています。ウェアラブル薬剤送達システム市場は12%以上のCAGRで成長すると予想され、複数日にわたりより大きく重い機器を安全に保持しながら治療薬を送達できる接着剤の新しい高付加価値セグメントを創出します。

詳細なセグメント分析: 成長はどこに集中しているか？

タイプ別: シリコンベース、アクリルベース、ハイドロコロイド、合成ゴムベースなどに区分されます。シリコンベース接着剤は、優れた肌への優しさ、高い湿気透過性、きれいな剥離が高く評価され、現在市場を支配しています。CGMや病院モニタリングパッチなどの長時間使用アプリケーションの選択材料です。アクリルベース接着剤は、優れた初期粘着性と接着強度を提供し、短期間の高ストレスアプリケーションに適していますが、剥離時の刺激を引き起こす可能性が高くなることがあります。

用途別: モニタリング・診断機器、治療機器、薬剤送達システムに区分されます。モニタリング・診断機器セグメントは、バイタルサイン、血糖、心臓活動用センサーの普及により、最大の市場シェアを占めています。ただし、薬剤送達システムセグメントは、経皮的に薬剤を投与するウェアラブルインジェクターとスマートパッチの進歩に後押しされ、最も高い成長率を示すと予想されています。

プロファイル対象の主要なウェアラブル医療機器用接着剤企業リスト:

3M (U.S.)

DuPont (U.S.)

Scapa Group Plc (U.K.)

H.B. Fuller Company (U.S.)

Henkel AG & Co. KGaA (Germany)

Avery Dennison Medical (U.S.)

Lohmann GmbH & Co. KG (Germany)

Polymer Science, Inc. (U.S.)

Adhezion Biomedical, LLC (U.S.)

MBK Tape Solutions (U.S.)

Tapecon (U.S.)

地域分析: 明確なリーダーを持つグローバルフットプリント

北米: 最大の収益シェアを占める主要な地域市場です。このリーダーシップは、強力な医療機器産業、高い医療費、先進技術の早期採用、デジタルヘルスイノベーションに対する有利な規制環境によって支えられています。主要プレーヤーの存在と慢性疾患の高い有病率がその地位をさらに固めています。

ヨーロッパ: 医療への強力な政府支援、確立された医療機器セクター、増加する高齢者人口が特徴の、別の主要市場を形成しています。厳格な規制基準が高品質製品を保証し、遠隔医療を促進する地域イニシアチブが市場成長を加速させています。

