LED Potting Compound Market: 글로벌 조명 혁신과 열 관리 수요로 2032년까지 30억 4천만 달러 전망

LED Potting Compound 시장은 2024년 15억 6천만 달러에서 2032년 30억 4천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.8%를 기록할 전망입니다. 이러한 높은 성장세는 전 세계 조명 시장의 LED 전환 가속화와 직결됩니다. 포팅 컴파운드는 민감한 LED 전자 부품을 환경적·기계적 스트레스로부터 보호하여 장수명, 신뢰성 및 광 효율을 보장하며, 현대 LED 제품의 핵심 요소로 자리 잡고 있습니다.

시장 규모 및 성장 추이

2024년 시장 규모: 15억 6천만 달러

2025년 예상: 17억 2천만 달러

2032년 예상: 30억 4천만 달러

예측 기간 CAGR: 7.8%

최근 동향 및 주요 트렌드

에너지 효율 LED 조명과 스마트 LED 시스템 확산

실리콘형(Silicone Type) 컴파운드 선도, 열 안정성·유연성·황변 방지 탁월

열 전도성(Thermally Conductive) 소재 중요성 강화, LED 효율·색 안정성·수명 유지 핵심

시장 동인

기존 조명에서 LED로의 전 세계 전환, 에너지 규제 및 LED 가격 하락, 장수명 고품질 조명 수요 증가

고휘도·소형화 LED 패키지의 열 관리 필요성 증가, 우수한 열 전도성 소재 필수

자동차 LED 조명 확대, 내구성과 신뢰성이 요구되는 고부가가치 시장 형성

시장 과제

고성능 실리콘·고열 전도성 소재의 고가, 수익성 압박

열 전도성과 광학 투명성, 접착력과 스트레스 최소화 등 상충 속성 조합의 기술적 어려움

화재 안전, VOC, RoHS 등 규제 준수 및 R&D 투자 부담

시장 기회

차세대 다기능 스마트 소재 개발: 센서 통합, 광 추출 강화, 상변화 재료(phase-change) 활용

UV-C LED 살균, Micro-LED 디스플레이 등 특수 응용 시장 확대

조명 설계자 및 제조사 대상 맞춤형 소재·기술 지원 서비스 제공

시장 세분화

타입별:

실리콘형(Silicone Type)

에폭시형(Epoxy Type)

응용 분야별:

일반 조명 LED

LED 디스플레이

자동차 조명

기타

최종 사용자별:

조명 제조사

자동차 OEM

가전·전자 브랜드

경화 기술별:

실온 경화(RTV)

열 경화(Heat Curing)

UV/광 경화(UV/Light Curing)

재료 특성별:

열 전도성(Thermally Conductive)

광학 투명(Optically Clear)

난연성(Flame Retardant)

지역 분석

아시아태평양: 최대·최고 성장 시장, LED·전자제품 제조 허브(중국, 일본, 한국, 동남아)

북미·유럽: 성숙, 고부가가치 시장, 자동차·특수 조명 혁신, 품질 및 신뢰성 중점

기타 지역: 개발도상국 LED 보급 증가에 따른 성장 기회

경쟁 구도

글로벌 특수 화학·재료 기업 중심, Henkel(독일), DuPont(미국), Wacker(독일) 등 선도

보조 기업: ShinEtsu MicroSi(일본), HB Fuller(미국), Nagase Group(Inkron, 일본)

경쟁 요소: 열 전도성, 광학 투명성, 수명, 가공 용이성, 기술 지원, 글로벌 일관 공급

주요 기업 프로필

Henkel (독일)

DuPont (미국)

Nagase Group (Inkron, 일본)

Wacker (독일)

ShinEtsu MicroSi (일본)

HB Fuller (미국)

Dymax (미국)

Eternal Material (대만)

Epic Resins (미국)

Inabata (일본)

