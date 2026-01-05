LED Potting Compound Market: 글로벌 조명 혁신과 열 관리 수요로 2032년까지 30억 4천만 달러 전망

by · January 5, 2026

LED Potting Compound 시장은 2024년 15억 6천만 달러에서 2032년 30억 4천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.8%를 기록할 전망입니다. 이러한 높은 성장세는 전 세계 조명 시장의 LED 전환 가속화와 직결됩니다. 포팅 컴파운드는 민감한 LED 전자 부품을 환경적·기계적 스트레스로부터 보호하여 장수명, 신뢰성 및 광 효율을 보장하며, 현대 LED 제품의 핵심 요소로 자리 잡고 있습니다.

상세 샘플 요청 – 포팅 컴파운드 평가
https://www.24chemicalresearch.com/download-sample/248071/led-potting-compound-market

시장 규모 및 성장 추이

  • 2024년 시장 규모: 15억 6천만 달러

  • 2025년 예상: 17억 2천만 달러

  • 2032년 예상: 30억 4천만 달러

  • 예측 기간 CAGR: 7.8%

최근 동향 및 주요 트렌드

  • 에너지 효율 LED 조명과 스마트 LED 시스템 확산

  • 실리콘형(Silicone Type) 컴파운드 선도, 열 안정성·유연성·황변 방지 탁월

  • 열 전도성(Thermally Conductive) 소재 중요성 강화, LED 효율·색 안정성·수명 유지 핵심

시장 동인

  • 기존 조명에서 LED로의 전 세계 전환, 에너지 규제 및 LED 가격 하락, 장수명 고품질 조명 수요 증가

  • 고휘도·소형화 LED 패키지의 열 관리 필요성 증가, 우수한 열 전도성 소재 필수

  • 자동차 LED 조명 확대, 내구성과 신뢰성이 요구되는 고부가가치 시장 형성

시장 과제

  • 고성능 실리콘·고열 전도성 소재의 고가, 수익성 압박

  • 열 전도성과 광학 투명성, 접착력과 스트레스 최소화 등 상충 속성 조합의 기술적 어려움

  • 화재 안전, VOC, RoHS 등 규제 준수 및 R&D 투자 부담

시장 기회

  • 차세대 다기능 스마트 소재 개발: 센서 통합, 광 추출 강화, 상변화 재료(phase-change) 활용

  • UV-C LED 살균, Micro-LED 디스플레이 등 특수 응용 시장 확대

  • 조명 설계자 및 제조사 대상 맞춤형 소재·기술 지원 서비스 제공

시장 세분화

타입별:

  • 실리콘형(Silicone Type)

  • 에폭시형(Epoxy Type)

응용 분야별:

  • 일반 조명 LED

  • LED 디스플레이

  • 자동차 조명

  • 기타

최종 사용자별:

  • 조명 제조사

  • 자동차 OEM

  • 가전·전자 브랜드

경화 기술별:

  • 실온 경화(RTV)

  • 열 경화(Heat Curing)

  • UV/광 경화(UV/Light Curing)

재료 특성별:

  • 열 전도성(Thermally Conductive)

  • 광학 투명(Optically Clear)

  • 난연성(Flame Retardant)

지역 분석

  • 아시아태평양: 최대·최고 성장 시장, LED·전자제품 제조 허브(중국, 일본, 한국, 동남아)

  • 북미·유럽: 성숙, 고부가가치 시장, 자동차·특수 조명 혁신, 품질 및 신뢰성 중점

  • 기타 지역: 개발도상국 LED 보급 증가에 따른 성장 기회

경쟁 구도

  • 글로벌 특수 화학·재료 기업 중심, Henkel(독일), DuPont(미국), Wacker(독일) 등 선도

  • 보조 기업: ShinEtsu MicroSi(일본), HB Fuller(미국), Nagase Group(Inkron, 일본)

  • 경쟁 요소: 열 전도성, 광학 투명성, 수명, 가공 용이성, 기술 지원, 글로벌 일관 공급

주요 기업 프로필

  • Henkel (독일)

  • DuPont (미국)

  • Nagase Group (Inkron, 일본)

  • Wacker (독일)

  • ShinEtsu MicroSi (일본)

  • HB Fuller (미국)

  • Dymax (미국)

  • Eternal Material (대만)

  • Epic Resins (미국)

  • Inabata (일본)

LED 성능 보호 및 강화 – 고급 포팅 솔루션
https://www.24chemicalresearch.com/reports/248071/global-led-potting-compound-forecast-market

맞춤 상담 – 전자재료 전문가 문의
International: +1(332) 2424 294
Asia: +91 9169162030
Website: www.24chemicalresearch.com
LinkedIn: www.linkedin.com/company/24chemicalresearch

