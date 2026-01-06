글로벌 전기차 배터리 액체 냉각 플레이트 시장/연평균 18.2%

인텔 마켓 리서치의 새로운 보고서에 따르면 전 세계 전기차 배터리 액체 냉각판 시장은 2024 년에 1,609 백만 달러로 평가되었으며 2032 년까지 5,285 백만 달러에 달할 것으로 예상되며 예측 기간(2025-2032)동안 연평균 18.2%성장할 것으로 예상됩니다. 이 상당한 성장은 전 세계적으로 전기차 도입 가속화,열 관리 시스템의 기술 발전,주요 자동차 시장에서 엄격한 배터리 안전 규정에 의해 주도됩니다.

전기차 배터리 액체 냉각 플레이트는 무엇입니까?

물-글리콜 혼합물)을 순환시켜 최적의 배터리 온도를 유지하도록하는 마이크로 채널 구조로 설계된 특수 알루미늄 합금 또는 복합 부품.이 플레이트는 고속 충전 및 고성능 작동 중에 발생하는 열을 효율적으로 발산하면서 열 폭주 위험을 방지하는 현대식 전기 자동차 열 관리 시스템의 백본 역할을합니다.

이 보고서는 세계 시장 역학부터 경쟁 전략,기술 혁신 및 지역 채택 패턴에 대한 세부적인 통찰력에 이르기까지 모든 것을 포괄하는 전기차 배터리 액체 냉각판 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 우리는 양적 및 질적 렌즈를 통해 차세대 냉각 솔루션의 산업 과제,새로운 기회 및 파괴적인 잠재력을 조사합니다.

이 분석은 이해관계자들에게 실행 가능한 지능을 제공하여 성능을 벤치마킹하고,경쟁 환경에서 공백을 식별하고,이중 측면 냉각 기술 및 경량 그래핀 강화 재료와 같은 고성장 세그먼트를 활용합니다. 투자자와 제조업체 모두에게 이 보고서는 진화하는 전기차 열 관리 생태계를 탐색하는 데 필요한 전략적 틀을 제공합니다.

주요 시장 동인

1. 급속 충전 기능에 대한 수요 급증

350 킬로와트+충전 시스템을 향한 업계의 급속한 전환은 고급 액체 냉각 플레이트를 필수 불가결하게 만들었습니다. 최신 전기차 배터리는 표준 작동에 비해 초고속 충전 시 최대 4 배 더 많은 열을 발생시키므로 정밀하게 설계된 냉각 솔루션이 필요합니다. 주요 자동차 제조업체들은 이제 모든 새로운 전기차 플랫폼에 액체 냉각 배터리 시스템을 의무화하고 있으며,냉각판은 전체 배터리 팩 열 관리 비용의 12-15%를 차지합니다.

2. 배터리 안전 표준에 대한 규제 추진

글로벌 안전 기관은 높은 프로필 전기 자동차 배터리 화재 사고 다음 엄격한 열 관리 요구 사항을 구현했습니다. 이 표준은 2023 년 개정판 및 2020 년 중국 표준이 현재 포괄적인 냉각 시스템 검증을 시행하고 있습니다. 이러한 규제는 중복 냉각수 경로와 통합 온도 모니터링을 갖춘 스탬프 냉각판의 채택을 가속화했습니다.

시장 과제

*재료 비용 변동성-알루미늄 가격은 2023 년에 23%변동하여 표준 설계에서 이미 얇은 8-12%의 이익 마진과 싸우고 있는 냉각판 제조업체에 마진 압력을 발생시켰습니다.

*열 인터페이스 제한-현재 팀 재료는 여전히 셀과 냉각판 사이의 총 열 저항의 8-12%를 차지하며 지속적인 엔지니어링 병목 현상을 나타냅니다.

*제조 복잡성-정밀 브레이징 및 레이저 용접 공정에는 리드 타임이 6 개월을 초과하는 특수 장비가 필요하므로 생산 확장성이 제한됩니다.

새로운 기회

시장은 몇 가지 획기적인 기술이 견인력을 얻으면서 변곡점에 서 있습니다.:

*복합 재료 채택–알루미늄보다 40%더 나은 열전도도를 제공하는 그래핀 강화 플레이트가 프리미엄 자동차 제조업체와 함께 파일럿 생산에 진입하고 있습니다.

*적층 제조-3 차원 인쇄 냉각 플레이트는 무게를 줄이면서 열전달 효율을 25-30%향상시키는 복잡한 내부 형상을 가능하게합니다.

*스마트 냉각 시스템–임베디드 센서를 이용한 인공지능 중심의 적응형 흐름 제어가 동적 열 관리의 다음 단계로 부상하고 있습니다.

지역 시장 통찰력

*중국은 지역화된 공급망과 정부의 전기차 보조금으로 인해 전 세계 생산 능력의 58%를 차지하고 있습니다. 산화와 린룬과 같은 국내 선수들은 비용 최적화된 스탬핑 솔루션을 주도하고 있습니다.

*유럽은 800 볼트 아키텍처와 호환되는 모듈 식 냉각 어레이를 개척하는 독일 공급 업체와 함께 프리미엄 전기 자동차에 대한 고성능 시스템에 중점을 둡니다.

*북미는 전기 트럭 및 전기 트럭의 대형 배터리 팩에 적합한 견고한 냉각 솔루션에 대한 강력한 수요를 보여줍니다.

시장 세분화

유형별

*각인 유형(시장 지도자)

*하모니카 튜브 타입

*인플레이션 유형

응용 프로그램 별

*경사(지배적인 세그먼트)

*페브스

재료 별

*알루미늄 합금

*복합 재료

*구리 합금

경쟁 환경

시장은 민첩한 지역 플레이어와 경쟁하는 설립 된 열 관리 전문가를 특징으로합니다:

*발레오와 말레는 글로벌 기업을위한 통합 열 시스템을 선도합니다•

*다나는 중장비 전기차 냉각 솔루션 전문

*린룬과 같은 중국 제조업체가 비용에 민감한 세그먼트를 지배하고 있습니다•

보고서 결과물

*세그먼트 수준의 고장으로 2032 년까지 시장 규모 예측

*15+주요 선수의 경쟁 분석

*신흥 기술 평가 및 채택 시간표

*공급망 및 제조 비용 분석

*지역 간 규제 영향 평가

