유럽 물류 시장/연평균 6.3%

인텔 시장 조사의 새로운 보고서에 따르면 유럽 물류 시장은 2024 년에 3456 억 달러로 평가되었으며 2030 년까지 4987 억 달러에 달할 것으로 예상되며 예측 기간(2025-2030)동안 연평균 6.3%성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 전자 상거래 채택 가속화,고급 디지털 전환 및 효율적인 공급망 솔루션에 대한 수요 증가에 의해 주도됩니다.

유럽 물류 시장은 무엇입니까?

유럽 물류 시장은 운송,창고,재고 관리 및 유통을 통합하여 대륙 전역의 상품 및 서비스 이동의 포괄적 인 관리를 포함합니다. 이 부문은 기술 중심의 자동화와 지속 가능한 물류 관행이 운영의 기본이 되면서 패러다임의 변화를 겪고 있습니다.

이 보고서는 거시 경제 동향에서 경쟁 정보,기술 발전 및 진화하는 소비자 기대와 같은 미시 수준의 세부 사항에 이르기까지 모든 중요한 측면을 다루는 유럽 물류 시장에 대한 깊은 통찰력을 제공합니다. 이 분석은 이해관계자들이 경쟁 역학을 이해하면서 빠르게 진화하는 이 부문의 기회를 식별하는 데 도움이 됩니다. 물류 제공 업체,소매 업체,제조업체 및 투자자 모두에게 이 보고서는 시장의 복잡성을 탐색할 수 있는 실행 가능한 인텔리전스를 제공합니다.

주요 시장 동인

1. 전자 상거래 확장 및 디지털 전환

물류 수요의 약 45%를 차지하는 온라인 쇼핑의 전례없는 성장은 유럽의 공급망 풍경을 계속 재구성하고 있습니다. 디지털 화물 플랫폼은 75%의 채택률로 성장하고 있으며,실시간 추적 및 인공지능 기반 경로 최적화를 통해 전통적인 중개 프로세스에 혁명을 일으키고 있습니다.

2. 자동화 및 운영 효율성

주요 유통 센터의 58%가 자동화되면서 기업들은 향후 5 년 동안 30%이상 증가할 것으로 예상되는 상당한 생산성 향상을 달성합니다. 이러한 발전은 증가하는 주문량을 관리하는 동시에 특히 소매 및 제조업과 같은 부문에서 오류 및 운영 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다.

시장 과제

*인프라 병목 현상:주요 항구 및 운송 허브의 혼잡으로 인해 유럽 공급망 전반에 걸쳐 지연 및 운송 비용이 증가합니다.

*규제 복잡성:유럽 연합 회원국 간 다양한 통관 절차 및 운송 규정을 탐색하는 것은 여전히 운영상의 장애물입니다.

*노동력 부족:이 부문은 자격을 갖춘 트럭 운전사 및 물류 기술자의 심각한 부족에 직면하여 운영 능력을 위협합니다.

새로운 기회

물류 부문은 몇 가지 잠재력이 높은 성장 영역으로 진화하고 있습니다.:

*순환 경제 물류:제품 반품,재활용 및 개조를 처리하기위한 역 물류 서비스에 대한 수요 증가.

*콜드 체인 확장:제약 물류 및 온도 조절 식품 운송은 중요한 기회를 제공합니다.

*마지막 마일 혁신:도시 통합 센터와 자율적 인 배달 솔루션은 복잡한 최종 마일 과제를 해결합니다.

지역 시장 통찰력

*독일:강력한 제조 및 중앙 지리적 위치를 활용하여 32%의 시장 점유율로 지배합니다.

*서유럽:인프라 및 기술 채택에서 선두를 달리고 있으며 네덜란드의 로테르담 항구는 아시아-유럽 무역을 크게 처리합니다.

*동유럽:폴란드,체코,헝가리가 유통 센터 투자를 유치하면서 제조 허브로 부상하고 있습니다.

시장 세분화

운송 모드 별

*도로 운임

*철도 화물

*항공화물

*해상 물류

최종 사용자 산업별

*소매 및 전자 상거래

*제조

*건강 관리

*자동차

서비스 유형별

*창고

*교통

*부가 가치 서비스

경쟁 환경

시장은 글로벌 리더와 지역 전문가의 혼합을 갖추고 있습니다:

*공급망(도이치 포스트 디엘 그룹)

*스커

*쿠엔+나겔

*파날피나

*엑스포 물류 유럽

이 회사들은 기술 투자,전략적 인수,지속 가능한 물류 솔루션을 통해 혁신을 추진합니다.

