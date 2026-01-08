중국 수성 프린팅 잉크 시장의 성장 이야기

2024년 420억 위안(USD 1.42 billion) 규모로 평가된 중국 수성 프린팅 잉크 시장은 2032년까지 약 793억 위안(USD 2.68 billion)에 도달할 것으로 전망되며, 연평균 복합 성장률(CAGR) 7.1%를 기록할 것입니다. 이 견고한 성장은 엄격한 환경 규제, 호황을 누리는 전자상거래 부문, 그리고 더 안전하고 지속 가능한 인쇄 솔루션으로의 전환을 주도하는 중국의 거대한 소비자 패키징 산업에 의해 추진되고 있습니다.

상세한 통찰을 위한 무료 샘플 보고서 요청:

https://www.24chemicalresearch.com/download-sample/114274/china-aqueous-printing-inks-market

시장 규모 및 성장 궤적

중국 수성 프린팅 잉크 시장은 2024년 420억 위안(USD 1.42 billion) 규모였습니다. 2025년 458억 위안(USD 1.55 billion)에서 2032년 793억 위안(USD 2.68 billion)으로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 복합 성장률(CAGR) 7.1%를 나타낼 전망입니다.

최근 동향 및 주요 시장 흐름

지배적인 시장 트렌드는 엄격한 국가 환경 정책과 휘발성 유기 화합물(VOC) 배출을 줄이려는 브랜드 소유자의 약속에 의해 추진되는 환경적으로 지속 가능한 인쇄 솔루션으로의 가속화된 전환입니다. 이는 전자상거래의 폭발적 성장과 맞춤형 패키징에 대한 수요로 더욱 강화되어, 단기 및 온디맨드 생산을 위한 디지털 인쇄 기술의 급속한 채택을 촉진하고 있습니다. 동시에, 식품 및 음료 패키징은 중국의 방대한 소비자 시장과 무독성 수성 잉크를 선호하는 식품 안전 규정에 의해 확고한 선두 응용 분야로 남아 있습니다. 고급 기능성과 환경적 책임이라는 이중적 요구를 충족시키는 고성능 및 특수 잉크와 바이오 기반 잉크의 개발이 중요한 혁신 영역입니다.

시장 역학: 핵심 성장요인, 과제 및 기회

주요 성장요인

산업적 VOC 배출을 줄이려는 중국의 엄격하고 진화하는 환경 규정

식품, 음료, 화장품 부문을 중심으로 한 중국의 FMCG(소비재) 부문으로부터의 거대하고 성장하는 패키징 수요

전자상거래 확산과 제품 프리미엄화 트렌드에 따른 수성 잉크가 제공할 수 있는 다목적 단기 디지털 인쇄 및 고품질 패키징 마감에 대한 지속적 수요

시장 과제 및 제약요인

플라스틱 필름과 같은 비다공성 기재에서 건조 속도, 접착력, 내화학성 측면에서 용제 기반 잉크와의 성능 동등성 달성이라는 기술적 과제

주요 원자재(수지, 안료, 첨가제)의 가격 변동성으로 인한 제조사 마진 압박 및 최종 사용자 비용 불안정성 초래

수성 잉크에 최적화된 새로운 건조 및 인쇄 장비에 대한 상당한 투자 필요성으로 인한 자본 장벽

시장 기회

처리된 플라스틱을 포함한 더 넓은 범위의 기재에서 향상된 내구성, 빠른 건조, 우수한 인쇄성을 제공하는 고성능 수성 잉크 배합의 지속적 혁신

재생 가능 자원에서 유래된 바이오 기반 및 순환 경제 잉크 솔루션의 개발 및 상업화를 통한 거대한 잠재력

골판지, 라벨, 유연 패키징에 맞춤화된 특수 수성 잉크젯 잉크를 필요로 하는 패키징용 디지털 인쇄의 급속한 성장

시장 세분화

유형별 세분화

디지털 인쇄가 가장 중요한 성장 모멘텀을 보이고 있으며, 그라비어와 플렉소그래피는 각각 대용량 및 다목적 응용 분야에서 필수적으로 남아 있습니다.

디지털 (고성장 유형)

그라비어

플렉소그래피

응용 분야별 세분화

식품 및 음료 패키징이 지배적인 응용 분야이며, 화장품 패키징이 주요 고성장 영역입니다.

식품 및 음료 패키징 (지배적 응용 분야)

화장품 패키징 (고성장)

제약 패키징

기타

최종 사용자별 세분화

패키징 컨버터가 가장 중요한 최종 사용자 부문으로, 잉크의 가장 많은 양을 소비합니다.

패키징 컨버터 (가장 중요한 최종 사용자)

라벨 제조사

출판 및 상업 인쇄업체

기재별 세분화

종이 및 판지는 선도적인 기재이며, 플라스틱 필름은 중요하고 성장하는 부문입니다.

종이 및 판지 (선도적 기재)

플라스틱 필름 (중요 성장 기재)

금속

성능 요구사항별 세분화

고성능 및 특수 잉크와 바이오 기반 및 지속 가능성 잉크는 기능성 및 환경 트렌드에 의해 주도되는 주요 성장 세그먼트입니다.

고성능 및 특수 (주요 성장 세그먼트)

바이오 기반 및 지속 가능성 (혁신 주도 세그먼트)

표준 성능

경쟁 구도 분석

경쟁 구도는 글로벌 이미징 기술 대기업, 국제 화학 기업 및 지역 전문가가 혼재되어 있습니다. HP Inc. (United States) 및 DuPont (United States)와 같은 선도 기업들은 특히 디지털 및 고급 잉크젯 배합 분야의 기술 리더십을 중심으로 경쟁합니다. 경쟁은 잉크 성능 개선을 위한 지속적인 연구 개발, 지속 가능한 제품 라인 개발, 통합 인쇄 솔루션 제공, 그리고 중국의 대형 패키징 컨버터 및 브랜드 소유자와의 강력한 파트너십 구축을 중심으로 이루어집니다. 현지 제조업체들은 특정 지역 또는 응용 분야 틈새 시장에서 비용, 맞춤화 및 서비스를 효과적으로 경쟁합니다.

주요 기업 프로필

시장은 다음과 같은 주요 글로벌 및 지역 기업에 의해 서비스되고 있습니다:

HP Inc (United States)

E.I.du Pont (United States)

Xerox Corporation (United States)

Mondi PLC (United Kingdom)

Quad/Graphics (United States)

Quantum Print and Packaging Ltd (China)

완전한 시장 조사 및 전망 보고서에 액세스하세요:

https://www.24chemicalresearch.com/reports/114274/china-aqueous-printing-inks-market

기타 관련 보고서:

https://koreanchemicals.blogspot.com/2026/01/sodium-dichromate-20262032-48-cagr-18-2.html

https://koreanchemicals.blogspot.com/2026/01/pvdc-20262032.html

https://koreanchemicals.blogspot.com/2026/01/20262032_13.html

https://koreanchemicals.blogspot.com/2026/01/carbonless-papers-20252032.html

https://koreanchemicals.blogspot.com/2026/01/southeast-asia-refined-steel-20262032.html

문의처:

아시아: +91 9169162030

웹사이트: www.24chemicalresearch.com

링크드인: www.linkedin.com/company/24chemicalresearch