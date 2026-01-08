グローバル民間企業評価サービス市場|CAGR of5.0%

による新たな報告書は、インテルから市場調査の結果によりますと、グローバル企業価値評価サービス市場で評価された米ドル1.42億2024年までに達USD1.95億円2032年、定常平均成長率5.0%の予測期間(2025-2032). この拡張は、正確な企業評価が投資判断、合併や買収のために重要であるますます複雑な財務環境の中で正確なビジネス評価のためのニーズの高まりを反映しています。

何が民間企業価値評価サービスですか？

民間企業評価サービスには、非公開企業の経済的価値を決定するために専門企業が実施する専門的な評価が含まれます。 容易に入手可能な市場データを持つ公開企業とは異なり、民間企業は、所得アプローチ（割引キャッシュフロー分析）、市場アプローチ（比較可能な会社分析）、資産ベースのアプローチなどの方法論を使用して専門家の分析を必要とします。 これらのサービスは、M&a取引、資金調達、税務コンプライアンス、財務報告、訴訟サポートに不可欠です。

この包括的なレポートは、世界の民間企業評価サービス市場に関する貴重な洞察を提供し、広範な市場動向から競争戦略や地域の変動に関する詳細に至るまでを網羅しています。 この分析により、利害関係者は市場のポジショニングを理解し、成長機会を特定し、業界リーダーとのベンチマークを行うことができます。

ビジネスオーナー、投資家、金融の専門家、およびコンサルタントのために、このレポートは、今日の動的な評価風景の中で情報に基づいた意思決定を行うた 世界経済のバックボーンを代表する民間企業では、専門的な評価サービスは、透明性とスマートな資本配分のために重要になってきています。

主要な市場のドライバー

1. M&A活動とプライベート-エクイティ投資の急増

市場は記録的な合併と買収の量によって牽引された堅調な成長を経験しており、年間45,000以上のグローバルディールには専門的な評価の専門知識が必 プライベート-エクイティ-ファームは特に、買収前に徹底的なデューデリジェンスを実施し、定期的なポートフォリオ評価を必要とする、厳格なビジネ 国境を越えた取引の増加は、複数の管轄権を考慮した評価に対する需要をさらに増幅させています。

2. 規制要件とコンプライアンスのニーズの増加

より厳格な財務報告基準（GAAP/IFRS）と税務規制は、より多くの民間企業に専門的な評価を得ることを強制しています。 IRSやその他の税務当局は、移転価格、不動産評価、株式報酬制度をますます精査し、一貫した需要を生み出しています。 さらに、ESOP(Employee Stock Ownership Plan)評価は、特定の規制要件を伴う専門分野の成長を表しています。

♦事業評価市場全体は、2028年までに7.8％のCAGRで成長すると予測されており、民間事業評価サービスは市場全体の収益の62％を占めています。

市場の課題

*データ不足と品質の問題-民間企業は財務情報を公に開示する必要がなく、同等の分析とキャッシュフロー予測を公的企業よりも困難にしています。

*方法論的な複雑さ-異なる評価アプローチは、時には利害関係者間の紛争につながる専門的な判断を行使するためにバリューエーターを必要とする、大幅に

*急速な技術的混乱-新興のビジネスモデルは、特にハイテクおよびデジタル分野では、無形資産と成長の可能性ではなく、歴史的な財務に大きく依存

新たな機会

評価サービス市場は、いくつかの有望な開発と進化しています:

*サービスとしての評価モデル-サブスクリプションベースの提供は、ポートフォリオを管理するプライベート-エクイティ-ファームやファミリー-オフィス

*新興市場の拡大-アジアとアフリカの発展途上国は、民間部門が成熟し、より洗練された金融サービスを必要とするにつれて、未開発の可能性を提示する。

*無形資産の専門化-s＆P500市場価値の80％以上を占める無形資産で、IP、ブランド、および技術評価の専門家は高い需要があります。

これらの傾向は、競争環境を再構築し、技術的専門知識と革新的なサービス提供モデルを組み合わせることができる企業の機会を作り出しています。

地域市場の洞察

*北米：成熟したプライベート-エクイティ-エコシステムと頻繁な評価を必要とする厳格な規制環境により、世界市場を支配しています。 米国だけでも、世界の評価収益の40％近くを占めています。

*欧州：英国とドイツでは特に強い需要があり、ミッドマーケット企業が承継計画とM&Aのための正式な評価慣行を採用することが増えています。

*アジア太平洋地域：中国の民間部門の拡大と資金調達ラウンドのための評価サービスを必要とするインドの活況を呈しているスタートアップエコシ

*ラテンアメリカ/中東/アフリカ：現在は小規模な市場ですが、地元企業が国際的な投資家とより多くの関わりを持ち、世界的な報告基準を採用するにつれて、

市場セグメンテーション

評価アプローチによる

•所得アプローチ（DCF、収益の資本化）

*市場アプローチ（比較可能性、先例取引）

*資産ベースのアプローチ

サービスタイプ別

*完全な評価の契約

*計算の約束

*制限された使用レポート

エンドユーザーによる

*プライベート-エクイティ/ベンチャー-キャピタル

*中間市場企業（revenue10M-revenue1Bの収益）

*中小企業＆スタートアップ

*家族のオフィス及び富のマネージャー

アプリケーション別

*合併-買収

*財務報告

*税務コンプライアンス

*訴訟サポート

*資金調達と投資

競争力のある風景

この市場には、グローバルなプロフェッショナルサービスネットワークと専門ブティックが混在しています:

*ビッグ四つの会計事務所（デロイト、PwC、EY、KPMG）は、その統合されたサービス提供との複雑な、クロスボーダーエンゲージメントを支配しています。

*Duff&Phelps(Kroll)やMercer Capitalのような独立した評価会社は、財務報告評価やESOPsのような特定のニッチをリードしています。

*ValuticoやEquidamなどの技術対応プラットフォームは、特に中小企業のために、より迅速で手頃な価格の評価のためのAI搭載ツールで市場を混乱させています。

企業が業界の専門化、技術の採用、および地理的拡大を通じて差別化するにつれて、競争力は増加し続けています。

レポート成果物

•市場規模の見積もりと2032年までの8年間の予測

•主要市場セグメントと成長ドライバーの詳細な分析

*15+主要なプレーヤーの競争のベンチマーキング

*評価方法論と技術採用の新たな動向

*地域の成長機会と規制の動向

