글로벌 민간 기업 평가 서비스 시장/연평균 5.0%

인텔 마켓 리서치의 새로운 보고서에 따르면,글로벌 민간 기업 평가 서비스 시장은 2024 년에 14 억 2 천만 달러로 평가되었으며,2032 년까지 19 억 5 천만 달러에 달할 것으로 예상되며,예측 기간(2025-2032)동안 5.0%의 꾸준한 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 확장은 투자 결정,합병 및 인수에 대해 정확한 회사 평가가 중요한 점점 더 복잡한 금융 환경에서 정확한 비즈니스 평가에 대한 필요성이 증가하고 있음을 반영합니다.

개인 비즈니스 평가 서비스 란 무엇입니까?

민간 기업 평가 서비스는 민간 기업들의 경제적 가치를 결정하기 위해 전문 기업들이 수행하는 전문적인 평가를 포함한다. 쉽게 사용할 수 있는 시장 데이터를 가진 공기업과 달리,민간 기업은 소득 접근법(할인된 현금 흐름 분석),시장 접근법(비교 가능한 회사 분석)및 자산 기반 접근법과 같은 방법론을 사용하여 전문가 분석을 필요로합니다. 이러한 서비스는 인수합병 거래,기금 모금,세금 준수,재무 보고 및 소송 지원에 필수적입니다.

이 포괄적 인 보고서는 광범위한 시장 역학에서 경쟁 전략 및 지역 변화에 대한 세부 사항에 이르기까지 모든 것을 포함하는 글로벌 민간 비즈니스 평가 서비스 시장에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다. 이 분석은 이해 관계자가 시장 포지셔닝을 이해하고 성장 기회를 파악하며 업계 리더에 대한 벤치마킹을 할 수 있도록 지원합니다.

비즈니스 소유자,투자자,금융 전문가 및 컨설턴트의 경우이 보고서는 오늘날의 역동적 인 평가 환경에서 정보에 입각 한 결정을 내리는 데 없어서는 안될 자료입니다. 글로벌 경제의 중추를 대표하는 민간 기업으로,전문 평가 서비스는 투명성과 스마트 자본 배분에 대한 중요한되고있다.

주요 시장 동인

1. 급증하는 기업 및 사모 투자

이 시장은 매년 45,000 개 이상의 글로벌 거래가 전문적인 평가 전문 지식을 필요로 하는 기록적인 합병 및 인수량으로 인해 강력한 성장을 경험하고 있습니다. 사모펀드 회사들은 특히 엄격한 사업 평가에 의존하고 있으며,인수 전에 철저한 주의를 기울이고 정기적인 포트폴리오 평가가 필요합니다. 국경 간 거래의 증가는 다국적 고려 사항을 고려한 평가에 대한 수요를 더욱 증폭시켰다.

2. 규제 요구 사항 및 규정 준수 요구 사항 증가

엄격한 재무보고 기준(회계 기준/기업 회계 기준)과 세금 규정은 전문적인 평가를 얻기 위해 더 많은 민간 기업을 강요하고 있습니다. 국세청과 다른 세무 당국은 점점 더 일관된 수요를 생성,이전 가격,부동산 평가 및 주식 보상 계획을 자세히 조사. 또한,우리 사주 조합(직원 주식 소유 계획)평가는 특정 규제 요구 사항과 성장 전문 영역을 나타냅니다.

기업 평가 시장은 2028 년까지 연평균 7.8%성장할 것으로 예상되며,민간 기업 평가 서비스는 전체 시장 수익의 62%를 차지합니다.

시장 과제

*데이터 부족 및 품질 문제-민간 기업은 공개적으로 재무 정보를 공개 할 필요가 없으므로 공공 기업보다 비교 가능한 분석 및 현금 흐름 예측이 더 어려워집니다.

*방법 론적 복잡성-다른 평가 접근법은 상당히 다른 결과를 산출 할 수 있으며,평가자가 때로는 이해 관계자 간의 분쟁으로 이어지는 전문적인 판단을 요구합니다.

*급속한 기술 중단-특히 기술 및 디지털 부문에서 떠오르는 비즈니스 모델은 역사적 재무보다는 무형 자산과 성장 잠재력에 크게 의존하여 전통적인 평가 프레임워크에 도전합니다.

새로운 기회

평가 서비스 시장은 몇 가지 유망한 발전으로 진화하고 있습니다.:

*서비스로서의 가치 평가 모델-구독 기반 제공은 일회성 평가보다는 지속적인 모니터링을 제공하며,특히 포트폴리오를 관리하는 사모 펀드 회사 및 가족 사무실에 유용합니다.

*신흥 시장 확장–아시아와 아프리카의 개발 도상국은 민간 부문이 성숙하고보다 정교한 금융 서비스가 필요함에 따라 미개발 잠재력을 제시합니다.

*무형자산 전문화-무형자산이 시장가치의 80%이상을 차지하는 가운데,지적재산,브랜드 및 기술 가치평가 분야의 전문가들이 많이 요구되고 있습니다.

이러한 추세는 경쟁 환경을 재구성하여 기술 전문 지식과 혁신적인 서비스 제공 모델을 결합 할 수있는 기업을위한 기회를 창출하고 있습니다.

지역 시장 통찰력

*북미:성숙한 사모 펀드 생태계와 빈번한 밸류에이션이 필요한 엄격한 규제 환경으로 세계 시장을 지배합니다. 미국만 세계 평가 수익의 거의 40%를 차지합니다.

*유럽:중견기업들이 승계계획 및 석사과정에 대한 공식적인 평가 관행을 점점 더 채택하고 있는 영국과 독일에서 특히 강한 수요로 꾸준한 성장을 보이고 있습니다.

*아시아 태평양:중국의 민간 부문 확장과 자금 조달 라운드를위한 평가 서비스가 필요한 인도의 호황을 누리고있는 스타트 업 생태계에 힘 입어 가장 빠르게 성장하는 지역.

*라틴 아메리카/중동/아프리카:현재 소규모 시장이지만 현지 기업이 국제 투자자와 더 많이 교류하고 글로벌 보고 표준을 채택함에 따라 가속화된 성장을 보이고 있습니다.

시장 세분화

평가 접근법

*소득 접근법(소득 자본화,소득 자본화)

*시장 접근 방식(비교 가능,선행 거래)

*자산 기반 접근법

서비스 유형별

*전체 평가 계약

*계산 계약

*제한된 사용 보고서

최종 사용자

*사모펀드/벤처캐피탈 회사

*중견기업(매출 1,000 만~10 억 달러)

*중소기업 및 스타트업

*가족 사무실 및 자산 관리자

응용 프로그램 별

*합병 및 인수

*재무 보고

*세금 준수

*소송 지원

*기금 모금 및 투자

경쟁 환경

이 시장에는 글로벌 전문 서비스 네트워크와 전문 부티크가 혼합되어 있습니다:

*4 대 회계 회사(딜로이트,삼일,에이,케이피엠지)는 통합 서비스 제공으로 복잡한 국경 간 계약을 지배합니다.

*더프 앤 펠프스(크롤)와 머서 캐피탈과 같은 독립 평가 회사들은 재무보고 평가 및 에소프스와 같은 특정 틈새 시장에서 선두를 달리고 있습니다.

*밸류티코와 에퀴담과 같은 기술 지원 플랫폼은 특히 중소기업에 대한 더 빠르고 저렴한 밸류에이션을 위한 인공지능 기반 도구로 시장을 혼란시키고 있습니다.

경쟁 강도는 산업 전문화,기술 채택 및 지리적 확장을 통해 기업이 차별화됨에 따라 계속 증가하고 있습니다.

보고서 결과물

*2032 년까지 시장 규모 추정 및 8 년 예측

*주요 시장 부문 및 성장 동인에 대한 심층 분석

*15+주요 선수의 경쟁 벤치마킹

*평가 방법론 및 기술 채택의 새로운 추세

*지역 성장 기회 및 규제 개발

https://www.intelmarketresearch.com/download-free-sample/22108/private-business-valuation-service-market

