글로벌 중간 전압 모터 시장/연평균 4.2%

인텔 시장 조사의 새로운 보고서에 따르면,글로벌 중압 모터 시장은 2024 년에 6,203 백만 달러로 평가되었으며 2032 년까지 8,201 백만 달러에 달할 것으로 예상되며 예측 기간(2025-2032)동안 연평균 4.2%성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 산업 자동화 증가,엄격한 에너지 효율 규정 및 주요 글로벌 시장에서 인프라 프로젝트 확대에 의해 주도됩니다.

중간 전압 모터는 무엇입니까?

중간 전압 모터는 고성능 효율성 및 신뢰성을 요구하는 지나치게 요구하는 신청을 위해 디자인된 1,000 의 볼트에서 35 킬로볼트 범위 안에 작동하는 산업 급료 전동기 입니다. 이 모터는 석유 및 가스 추출에서 물 처리 공장에 이르기까지 중공업의 작업용 물로서 운영 연속성과 에너지 효율이 중요한 성공 요인입니다.

저전압 모터와 달리,중전압 모터는 점점 더 엄격한 글로벌 효율 표준을 충족하면서 열악한 환경에서 우수한 성능을 제공합니다. 그들의 튼튼한 건축 및 고급 제어 기능은 지속적인 가동 필요조건을 가진 공업 공정을 위해 그(것)들을 불가결 만듭니다.

이 보고서는 모든 주요 지역 및 산업 분야에서 기술 발전,규제 영향,경쟁 역학 및 새로운 기회를 다루는 중압 모터 시장 환경에 대한 포괄적 인 분석을 제공합니다.

주요 시장 동인

1. 글로벌 산업 자동화 웨이브

현재 진행 중인 인더스트리 4.0 혁명은 제조 바닥 운영을 변화시키고 있으며,이 변화의 핵심은 중압 모터입니다. 산업이 석유 정제에서 금속 생산에 이르기까지 프로세스를 자동화함에 따라 신뢰할 수있는 모터 시스템에 대한 수요가 급증했습니다. 아시아 태평양 지역만 세계 수요의 42%이상을 차지하고 있으며,이는 중국의”2025 년 중국산”이니셔티브와 인도의 제조업 확대에 의해 주도되고 있습니다.

2. 에너지 효율은 제품 개발을 재구성하는 것을 의무화합니다.

-2026 년까지 효율 수준을 의무화-유럽 연합 탄소 경계 조정은 자동차 채택을 장려합니다-미국 에너지부는 효율성 기준을 계속 강화하고 있습니다

이러한 정책은 프리미엄 모델의 높은 초기 비용(표준 효율 단위보다 25~40%의 비용 프리미엄)에도 불구하고 운영자가 오래된,덜 효율적인 모터를 단계적으로 폐지함에 따라 연간 20 억 달러의 대체 시장을 창출합니다.

기술 동향

시장은 몇 가지 변혁적인 발전을 목격하고 있습니다.:

*동기식 릴럭턴스 모터:희토류 자석없이 98%의 효율을 달성합니다.

*통합 드라이브 시스템:가변 부하 애플리케이션에서 최적화된 에너지 사용을 위해 모터와 브이에프디스를 결합

*예측 유지보수 기능:실시간 성능 진단을 제공하는 사물인터넷 지원 모터

*진보된 냉각 장치:극단적인 환경을 위한 잡종 공기 물 냉각 해결책

시장 과제

*공급망 복잡성:중요한 부품 부족으로 2023 년 리드 타임이 15-20%연장되었습니다.

*희토류 재료 변동성:네오디뮴 가격은 영구 자석 모터 생산 비용에 영향을 미칩니다.

*기술 능력 격차:뮤비 모터 설치/유지 보수 자격을 갖춘 기술자 부족

새로운 기회

-강력한 중압 솔루션이 필요한 풍력 터빈 발전기-태양열 농장 펌핑 및 추적 시스템-수력 발전소 보조 시스템

다른 유망한 분야는 다음과 같습니다:-광업 전기화 이니셔티브-물 담수화 플랜트 확장-데이터 센터 전력 인프라

지역 시장 통찰력

*아시아 태평양:중국의 산업 확장과 인도의 인프라 붐에 의해 주도되는 42%의 시장 점유율로 지배

*북미:석유/가스 및 제조 분야의 에너지 효율 업그레이드로 인한 강력한 대체 수요

*유럽:엄격한 탄소 규제로 인한 에어 5 모터의 얼리 어답터

*중동:유전 전기화 및 물 인프라 프로젝트의 성장

*라틴 아메리카:칠레,페루 및 브라질의 수요를 주도하는 광업 부문

시장 세분화

제품 유형별

•교류 모터

영형 유도 모터

오 동기 모터

•직류 모터

응용 프로그램 별

*펌프

*압축기

*팬

*컨베이어

*분쇄기

최종 사용 기업에 의하여

*기름&가스

*광업&금속

*발전

*물&폐수

*시멘트

경쟁 환경

시장은 글로벌 전기 기계 거인과 지역 전문가 간의 강력한 경쟁을 특징으로합니다:

*혁신적인 동기식 릴럭턴스 기술로 리드

*시멘스(이노모틱스)는 유럽 산업 신청을 지배합니다

*아시아 인프라 프로젝트 확장

*웨그는 라틴 아메리카에서 강력한 입지를 유지하고 있습니다•

*테코 일렉트릭은 열악한 환경을 위한 맞춤형 솔루션을 전문으로 합니다.

보고서 결과물

*시장 규모 추정 및 7 년 예측

*기술 채택 동향 및 투자 수익 분석

*지역별 규제 영향 평가

*경쟁 벤치마킹 및 공급 업체 환경

*이해관계자를 위한 전략적 권고

