글로벌 유성 인쇄 잉크 시장이 향후 수년간 나아갈 방향

글로벌 유성 인쇄 잉크 시장은 2024년 185억 달러(USD 18.5 billion) 규모로 평가되었으며, 2032년까지 258억 달러(USD 25.8 billion)에 도달할 것으로 전망되어 예측 기간 동안 연평균 복합 성장률(CAGR) 4.2%로 성장할 것입니다. 내구성과 생생한 색상 재현력으로 알려진 이 잉크는 대량 상업 인쇄 및 포장 인쇄 분야에서 여전히 필수적입니다. 시장의 안정적인 성장은 특히 식품, 음료 및 소비재 분야를 중심으로 한 글로벌 포장 산업의 강력한 수요에 의해 지탱되고 있습니다. 시장을 형성하는 주요 트렌드는 엄격한 환경 규제와 변화하는 소비자 선호도에 의해 주도되는 더욱 지속 가능한 식물성 오일 기반 제조법으로의 구조적 전환입니다.

시장 규모 및 성장 궤적

유성 인쇄 잉크 시장은 2024년 185억 달러(USD 18.5 billion) 규모였습니다. 2025년 193억 달러(USD 19.3 billion)에서 2032년 258억 달러(USD 25.8 billion)로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 복합 성장률(CAGR) 4.2%를 나타낼 전망입니다.

최근 동향 및 주요 시장 흐름

지배적인 시장 트렌드는 환경 규제와 기업의 지속 가능성 목표로 인해 기존 광물성 오일 기반 변종보다 식물성 오일 기반 잉크가 시장 점유율을 빠르게 확보하며 지속 가능한 솔루션으로의 명확한 전환입니다. 이는 고품질의 내구성 있는 인쇄 포장을 요구하는 전자상거래의 성장으로 더욱 확대된 글로벌 포장 산업의 강력하고 지속적인 성장에 의해 강력하게 뒷받침됩니다. 동시에, 식물성 오일 기반 인쇄 잉크는 재생 가능한 원료로 인해 선호되는 선도 제품 유형입니다. 포장 인쇄 응용 분야가 가장 중요한 세그먼트를 대표하며, 식품 및 음료 포장이 지배적인 최종 사용자입니다. 리소그래피 인쇄는 긴 인쇄 런에서의 비용 효율성으로 인해 선도적인 기술로 남아 있으며, 종이 및 판지는 이러한 잉크의 최전선 기판입니다.

시장 역학: 핵심 성장요인, 과제 및 기회

주요 성장요인

주요 촉매제는 배송 및 보관 중 제품에 중요한 우수한 내수성, 내마모성 및 내화학성을 제공하는 까다로운 포장 응용 분야에서 유성 잉크의 우수한 성능입니다. 이 성장요인은 신문, 잡지 및 카탈로그와 같은 대량 상업 인쇄 런에서 확립된 인프라와 낮은 초기 비용이 경쟁 우위를 제공하는 지속적인 비용 효율성에 의해 확대됩니다. 또한, 수지 및 용제 제제의 지속적인 기술 발전은 건조 시간 및 색상 선명도와 같은 잉크 특성을 향상시켜 관련성을 유지하는 데 도움을 주고 있습니다.

시장 과제 및 제약요인

상당한 시장 장벽은 값비싼 재구성 및 규정 준수 투자를 필요로 하는 휘발성 유기 화합물(VOC) 배출 및 특정 용제 사용에 관한 점점 더 엄격해지는 글로벌 환경 규제입니다. 시장은 또한 식품 포장과 같은 민감한 응용 분야에서 점유율을 확보하고 있는 수성 및 UV 경화 잉크와 같은 더욱 환경 친화적인 대안들과의 치열한 경쟁에 직면해 있습니다. 추가적으로, 더 짧은 런과 더 큰 맞춤화를 위한 디지털 인쇄로의 더 넓은 산업 전환은 전통적인 유성 잉크 공정의 영역이었던 응용 분야를 포착하고 있습니다.

시장 기회

고급 식물성 오일과 같은 혁신적인 바이오 기반 및 저-VOC 제제의 연구, 개발 및 상용화에 상당한 기회가 존재하며, 이는 지속 가능한 인쇄 솔루션에 대한 성장하는 시장을 포착하고 규정 준수를 보장할 수 있습니다. 포장 및 소비재 부문이 확장되고 있는 아시아-태평양 및 라틴 아메리카의 급속하게 산업화되는 신흥 경제국에서 시장 입지를 확장하는 데 상당한 잠재력이 있습니다. 또한, 극한의 내구성이 필요한 금속 캔이나 산업용 라벨 인쇄와 같은 특수화된 고성능 응용 분야에서 기술 전문성을 활용하는 것은 안정적인 고가치 틈새 시장을 제공합니다.

시장 세분화

유형별 세분화

식물성 오일 기반 인쇄 잉크는 지속 가능하고 재생 가능한 원자재에 대한 글로벌 전환에 의해 주도되는 선도 세그먼트입니다.

식물성 오일 기반 인쇄 잉크 (선도 세그먼트)

광물성 오일 기반 인쇄 잉크

응용 분야별 세분화

포장 인쇄는 광대한 글로벌 포장 산업과 전자상거래 성장에 힘입어 가장 중요한 응용 분야 세그먼트입니다.

포장 인쇄 (가장 중요한 응용 분야)

표시 및 코딩

사이니지

최종 사용자별 세분화

식품 및 음료 포장은 높은 볼륨과 내구성 및 안전성에 대한 엄격한 요구 사항에 의해 주도되는 지배적인 최종 사용자 세그먼트입니다.

식품 및 음료 포장 (지배적인 최종 사용자 세그먼트)

소비재 및 소매

출판 및 상업 인쇄

기술별 세분화

리소그래피 인쇄는 긴 런에서 고품질, 고속 및 비용 효율적인 출력으로 선호되는 선도 기술 세그먼트입니다.

리소그래피 인쇄 (선도 기술 세그먼트)

활판 인쇄

그라비어 인쇄

기판별 세분화

종이 및 판지는 우수한 인쇄 적성, 다양성 및 비용 효율성으로 인해 최전선 기판 세그먼트입니다.

종이 및 판지 (최전선 기판 세그먼트)

플라스틱 필름

금속

경쟁 구도 분석

경쟁 구도는 광범위한 R&D 및 유통 네트워크를 보유한 소수의 글로벌 화학 거대 기업이 지배하는 높은 수준으로 통합되어 있습니다. 시장 선도 기업인 선 케미컬(미국)과 플린트 그룹(룩셈부르크)은 제품 혁신(특히 지속 가능한 제제 분야), 가격 책정 및 전략적 파트너십에서 치열하게 경쟁하고 있습니다. 이 경쟁 구도에는 유럽의 지그베르크 드루크파르벤 AG & Co. KGaA(독일) 및 후버그룹(독일)과 틈새 시장의 나즈다 잉크 테크놀로지스(미국)와 같은 강력한 지역 및 전문 기업도 포함됩니다. 경쟁은 규제 기준과 진화하는 고객 요구를 충족시켜야 할 필요성에 의해 주도되며, 시장 통합과 전략적 파트너십이 주요 트렌드입니다.

주요 기업 프로필

시장은 다음과 같은 글로벌 리더 및 전문 제조업체에 의해 공급됩니다:

선 케미컬 (미국)

플린트 그룹 (룩셈부르크)

후버그룹 (독일)

지그베르크 드루크파르벤 AG & Co. KGaA (독일)

위코프 컬러 코퍼레이션 (미국)

