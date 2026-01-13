2032년까지 주목해야 할 소비 후 필름 재활용 시장 동향

소비 후 필름 재활용 시장은 2024년 기준 41억 달러 규모로 평가되었으며, 2025년 43.5억 달러에서 2032년 66.3억 달러로 성장하여 연평균 복합 성장률(CAGR) 6.2%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이 시장은 사용된 리테일 백, 제품 랩, 포장 필름 등의 유연 플라스틱 필름을 수거, 선별, 세척, 재가공하여 가치 있는 재활용 원료로 전환하는 것을 중심으로 합니다. 글로벌한 순환 경제 추진과 기업들의 야심찬 지속가능성 목표에 힘입어 시장은 중대한 변혁과 투자를 경험하고 있습니다.

시장 규모 및 성장 궤적

소비 후 필름 재활용 시장은 2024년 41억 달러 규모였습니다. 2025년 43.5억 달러에 도달한 후 2032년까지 66.3억 달러로 성장하여 CAGR 6.2%로 성장할 것으로 전망됩니다.

무료 샘플 보고서 다운로드:

https://www.24chemicalresearch.com/download-sample/287240/global-post-consumer-film-recycling-forecast-market

최근 동향 및 주요 시장 흐름

가장 핵심적인 트렌드는 소비자 수요, 규제 의무, 기업의 환경·사회·지배구조(ESG) 약속에 따라 브랜드 소유자와 리테일러들이 제품과 포장에 재활용 원료를 포함하라는 전례 없는 압력을 받고 있다는 점입니다. 이는 고품질 재활용 수지에 대한 강력하고 지속적인 수요를 창출합니다. 시장은 재료 계층 구조가 뚜렷한 특징을 보이며, 폴리에틸렌(PE) 필름이 소비자 포장에서의 막대한 양과 비교적 확립된 수거 경로 덕분에 지배적인 원료 부문입니다. 결과적으로, 포장 산업은 재활용 필름을 사용해 새로운 포장을 생산하는 루프를 닫으려는 주요 응용 분야이며, 소비자 제품(CPG) 기업이 가치 사슬 전반에 걸쳐 수요와 투자를 주도하는 핵심 최종 사용자입니다.

시장 역학: 핵심 성장요인, 과제 및 기회

주요 성장요인

기업 지속가능성 약속: 주요 CPG 기업과 리테일러들이 포장에 소비 후 재활용(PCR) 원료를 사용하겠다는 야심찬 목표는 가장 강력한 수요 측 동력으로, 재활용 업체들에게 보장된 판로를 창출합니다.

진화하는 규제 환경: 생산자 책임 재활용(EPR) 제도, 재활용 원료 사용 의무화, 플라스틱 세금을 포함한 전 세계적 정부 정책으로 산업의 행동을 강제하고 재활용을 경제적으로 필수적 사항으로 만듭니다.

증가하는 소비자 인식: 플라스틱 오염에 대한 대중의 우려 증가는 지속 가능한 포장을 선호하는 구매 행동으로 이어져 브랜드들이 재활용 원료를 조달하도록 추가적인 압력을 가하고 있습니다.

시장 과제 및 제약요인

원료 수거 및 오염 문제: 가벼운 필름을 위한 효율적인 수거 시스템 구축과 높은 수준의 오염(식품 잔여물, 혼합 재료) 처리 기술적, 경제적 장애물로 재활용 수지 품질과 수율에 영향을 미칩니다.

경제성 및 가격 경쟁력: 필름 수거, 선별, 재활용 비용이 높을 수 있으며, 재활용 수지 가격은 종종 저렴한 원료 플라스틱과 경쟁해야 합니다. 특히 유가가 낮을 때 규제 또는 브랜드 주도의 지원 없이는 사업 타당성이 도전받습니다.

식품 등급을 위한 기술적 한계: 기계적 재활용이 지배적이지만, 안전 규정으로 인해 직접적인 식품 접촉 용도에 적합한 수지를 생산하지 못하는 경우가 많아 시장 가치를 제한하고 고급 재활용 솔루션의 필요성을 창출합니다.

시장 기회

고급 재활용 기술 투자: 화학적 재활용 및 고급 정제 기술은 오염된 스트림을 처리하고 식품 포장과 같은 까다로운 용도에 적합한 원료 수준의 재활용 수지를 생산할 수 있는 잠재력을 제공하여 높은 성장의 첨단 영역을 나타냅니다.

수직 통합 및 전략적 파트너십: 재활용 업체가 주요 수지 사용자(브랜드)와 긴밀한 유대 관계를 형성하거나 통합하여 원료를 확보하고 시장을 보장함으로써 보다 회복력 있고 효율적인 순환 시스템을 창출할 기회가 있습니다.

수거 및 선별 분야의 혁신: 보다 효과적인 소비자 참여 프로그램, 유연 플라스틱을 위한 보증금 반환 제도, AI 기반 선별 기술 개발은 들어오는 원료의 양과 품질을 극적으로 개선하여 전체 부문의 생존 가능성을 높일 수 있습니다.

시장 세분화 분석

무료 샘플 보고서 다운로드:

https://www.24chemicalresearch.com/download-sample/287240/global-post-consumer-film-recycling-forecast-market

재료 유형별 (원료)

폴리에틸렌(PE) 필름 (지배적 부문): 리테일 백 및 스트레치 랩 포함; 높은 양, 확립된 수거, 재활용 PE 수지에 대한 강력한 수요로 선호됨.

폴리프로필렌(PP) 필름

폴리염화비닐(PVC) 필름

기타 플라스틱

응용 분야별

포장 산업 (가장 중요한 부문): 새로운 리테일 백, 제품 랩 및 비식품 포장을 만들기 위한 필름-투-필름 재활용 욕구에 의해 주도되는 주요 응용 분야.

건설 산업 (예: 플라스틱 목재, 복합 재료)

자동차 산업

소비재

최종 사용자별

소비자 제품(CPG) 기업 (주요 최종 사용자): 식품, 음료, 가정용 제품 제조사와 같은 기업들이 PCR 원료 함량 목표를 설정하는 중심 수요 주체입니다.

리테일러 및 슈퍼마켓

건설 재료 제조사

원천별

리테일 및 식료품점 쇼핑백 (선도적 원천): 가장 눈에 띄고 일반적으로 수집되는 스트림이지만 오염률이 높은 문제가 있음.

제품 랩 및 포장

농업용 필름

재활용 기술별

기계적 재활용 (주요 기술): 세척, 분쇄, 용융, 펠릿화를 포함하는 확립된 비용 효율적 방법; 비식품 용도에서 지배적임.

고급(화학적) 재활용

용해 및 정제

경쟁 구도 및 주요 기업 프로필

시장은 글로벌 폐기물 관리 거대 기업, 특화된 플라스틱 재활용 업체, 통합 수지 생산자의 혼합 형태를 보입니다. 재활용 플라스틱의 가치가 상승함에 따라 경쟁이 격화되고 있습니다.

글로벌 폐기물 관리사: Veolia Environnement S.A. (프랑스) 및 SUEZ (프랑스) 는 방대한 수거 네트워크를 활용하고 고급 선별 및 재활용 시설에 막대한 투자를 하고 있습니다.

특화 플라스틱 재활용 업체: KW Plastics (미국) , MBA Polymers (미국) , Clean Tech Incorporated (미국) 과 같은 기업들은 종종 깊은 기술적 전문성을 바탕으로 특정 플라스틱 스트림 처리 분야의 선도 기업입니다.

통합 수지 생산사: Borealis AG (오스트리아)는 지속 가능한 원료를 확보하고 고객에게 순환 솔루션을 제공하기 위해 원료 플라스틱 생산사가 재활용 분야에 진입하는 성장 트렌드를 대표합니다.

주요 기업 프로필 목록:

Veolia Environnement S.A. (프랑스)

SUEZ Recycling & Recovery (프랑스)

Borealis AG (오스트리아)

Plastipak Holdings, Inc. (미국)

KW Plastics (미국)

MBA Polymers, Inc. (미국)

Advanced Environmental Recycling Technologies, Inc. (미국)

Ultra Poly (미국)

Clean Tech Incorporated (미국)

CarbonLite Industries (미국)

J&A Plastics (영국)

상세 시장 조사 접근

전체 연구 보고서 구매:

https://www.24chemicalresearch.com/reports/287240/global-post-consumer-film-recycling-forecast-market-2025-2032-829

기타 관련 보고서:

https://koreanchemicals.blogspot.com/2026/01/blog-post_5.html

https://koreanchemicals.blogspot.com/2026/01/blog-post_91.html

https://koreanchemicals.blogspot.com/2026/01/2032_3.html

https://koreanchemicals.blogspot.com/2026/01/blog-post_67.html

https://koreanchemicals.blogspot.com/2026/01/arf.html

문의처:

아시아: +91 9169162030

웹사이트: www.24chemicalresearch.com

링크드인: www.linkedin.com/company/24chemicalresearch