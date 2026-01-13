2032年まで注目すべき使用済みフィルムリサイクル市場のトレンド

使用済みフィルムリサイクル市場は、2024年に41億米ドルと評価され、2025年の43.5億米ドルから、2032年までに66.3億米ドルへ、CAGR 6.2% で成長すると予測されています。この市場は、小売用袋、製品包装、包装用フィルムなどの使用済み軟質プラスチックフィルムの回収、選別、洗浄、再加工を、価値のある再生原料へと変換することを中心としています。循環型経済への世界的な推進と、野心的な企業の持続可能性目標に牽引され、市場は大きな変革と投資を経験しています。

市場規模と成長軌道

使用済みフィルムリサイクル市場は、2024年に41億米ドルと評価されました。2025年には43.5億米ドルに達し、2032年までにCAGR 6.2%で成長し、66.3億米ドルに達すると予測されています。

無料サンプルレポートをダウンロード：

https://www.24chemicalresearch.com/download-sample/287240/global-post-consumer-film-recycling-forecast-market

最近の動向と主要な市場トレンド

主要かつ定義的なトレンドは、消費者需要、規制義務、企業の環境・社会・ガバナンス（ESG）コミットメントによって駆動される、ブランドオーナーと小売業者が製品や包装に再生材含有を組み込むことに対する前例のない圧力です。これは、高品質な再生樹脂に対する強力で持続的な牽引力を生み出しています。市場は明確な材料階層によって特徴づけられており、ポリエチレン（PE）フィルムが主要な原料セグメントであり、これは消費者包装における膨大な量と比較的整備された回収システムに起因しています。結果として、包装産業は主要な用途セグメントであり、再生フィルムを使用して新しい包装を生産することで循環を閉じようとしており、消費財（CPG）メーカーがバリューチェーン全体にわたって需要と投資を牽引する重要なエンドユーザーです。

市場ダイナミクス：中核的な推進要因、課題、機会

主要な市場推進要因

企業の持続可能性コミットメント ：主要なCPG企業や小売業者が包装に使用済み再生（PCR）材含有を設定した野心的な目標は、最も強力な需要側のドライバーであり、リサイクラーに保証された販路を創出します。

進化する規制環境 ：拡大生産者責任（EPR）制度、再生材含有義務、プラスチック税を含む世界中の政府政策は、産業の行動を強制し、リサイクルを経済的に必須のものにしています。

高まる消費者の意識：プラスチック汚染に関する国民の懸念の高まりは、持続可能な包装を好む購買行動に変換され、ブランドが再生材を調達するためのさらなる圧力となっています。

市場の課題と制約

原料の回収と汚染 ：軽量フィルムの効率的な回収システムの確立と、高いレベルの汚染（食品残渣、混合材料）への対処は、再生樹脂の品質と収率に影響を与える重要な技術的・経済的障壁であり続けています。

経済性と価格競争力 ：フィルムの回収、選別、リサイクルにかかるコストは高く、再生樹脂の価格は、しばしば低コストなバージンプラスチック、特に原油価格が低い場合と競合しなければならず、規制やブランド主導の支援がない場合、ビジネスケースに課題をもたらします。

食品グレードへの技術的限界：機械式リサイクルが主流ですが、安全規制のため、直接食品接触用途に適した樹脂を生産できない場合が多く、市場価値を制限し、先進的リサイクルソリューションの必要性を生み出しています。

市場機会

先進的リサイクル技術への投資 ：化学リサイクルおよび高度な精製技術は、汚染された原料を処理し、食品包装などの要求の厳しい用途に適したバージン品質の再生樹脂を生産する可能性を提供し、高成長のフロンティアを代表しています。

垂直統合と戦略的パートナーシップ ：リサイクラーが主要な樹脂ユーザー（ブランド）との緊密な関係を形成または統合し、原料を確保し市場を保証する機会が存在し、より強靭で効率的な循環システムを創出します。

回収と選別における革新：より効果的な消費者参加プログラム、軟質プラスチックのデポジット返却制度、AIを活用した選別技術の開発は、入ってくる材料の量と品質を劇的に改善し、業界全体の実現可能性を高めることができます。

市場セグメンテーション分析

無料サンプルレポートをダウンロード：

https://www.24chemicalresearch.com/download-sample/287240/global-post-consumer-film-recycling-forecast-market

材料タイプ別（原料）

ポリエチレン（PE）フィルム （主要セグメント）：小売用袋やストレッチラップを含む。高ボリューム、確立された回収システム、再生PE樹脂に対する強い需要により好まれる。

ポリプロピレン（PP）フィルム

ポリ塩化ビニル（PVC）フィルム

その他のプラスチック

用途別

包装産業 （最も重要なセグメント）：新しい小売用袋、製品包装、非食品包装を作るためのフィルムtoフィルムリサイクルへの欲求によって牽引される主な用途。

建設産業（例：プラスチック木材、複合材料）

自動車産業

消費財

エンドユーザー別

消費財（CPG）メーカー （主要エンドユーザー）：食品、飲料、家庭用品メーカーなどの企業が中心的な需要のドライバーであり、PCR含有目標を設定しています。

小売業者・スーパーマーケット

建設資材メーカー

原料源別

小売・食料品店の持ち帰り袋 （主要な原料源）：最も目に見え、一般的に回収される流れだが、汚染率に課題がある。

製品包装・包装用フィルム

農業用フィルム

リサイクル技術別

機械式リサイクル （主流の技術）：洗浄、粉砕、溶融、ペレット化を含む確立された費用対効果の高い方法。非食品用途で支配的。

先進的（化学的）リサイクル

溶解・精製

競争環境と主要企業プロファイル

市場は、世界的な廃棄物管理大手、特殊プラスチックリサイクラー、統合樹脂メーカーが混在しています。再生プラスチックの価値が高まるにつれて競争が激化しています。

世界的な廃棄物管理企業 ：Veolia Environnement S.A.（フランス）やSUEZ（フランス）は大規模な回収ネットワークを活用し、先進的な選別・リサイクル施設に多額の投資を行っています。

特殊プラスチックリサイクラー ：KW Plastics（米国）、MBA Polymers（米国）、Clean Tech Incorporated（米国）などの企業は、特定のプラスチック原料を処理するリーダーであり、しばしば深い技術的専門知識を有しています。

統合樹脂メーカー：Borealis AG（オーストリア）は、持続可能な原料を確保し、顧客に循環型ソリューションを提供するためにリサイクル分野に参入するバージンプラスチックメーカーの成長する傾向を代表しています。

主要企業プロファイル一覧：

Veolia Environnement S.A. (France)

SUEZ Recycling & Recovery (France)

Borealis AG (Austria)

Plastipak Holdings, Inc. (USA)

KW Plastics (USA)

MBA Polymers, Inc. (USA)

Advanced Environmental Recycling Technologies, Inc. (USA)

Ultra Poly (USA)

Clean Tech Incorporated (USA)

CarbonLite Industries (USA)

J&A Plastics (UK)

詳細な市場調査にアクセス

フル調査レポートを購入：

https://www.24chemicalresearch.com/reports/287240/global-post-consumer-film-recycling-forecast-market-2025-2032-829

その他の関連レポート:

https://japanesechemicalinsights.blogspot.com/2026/01/blog-post_30.html

https://japanesechemicalinsights.blogspot.com/2026/01/blog-post_63.html

https://japanesechemicalinsights.blogspot.com/2026/01/2032_87.html

https://japanesechemicalinsights.blogspot.com/2026/01/arf_11.html

https://japanesechemicalinsights.blogspot.com/2026/01/arf.html

お問い合わせ：

アジア: +91 9169162030

ウェブサイト: www.24chemicalresearch.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/24chemicalresearch