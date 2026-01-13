미국 농부들이 농업용 황산아연에 계속 의존하는 이유는 무엇일까요?

by · January 13, 2026

미국 황산아연 농업용 등급 시장은 2024년 기준 1억 5,640만 달러 규모로 평가되었으며, 2025년 1억 6,380만 달러에서 2032년 2억 2,470만 달러로 성장하여 연평균 복합 성장률(CAGR) 4.6%를 기록할 것으로 전망됩니다. 황산아연은 미국 주요 농업 지역의 50% 이상에 영향을 미치는 토양의 아연 결핍을 보정하기 위한 필수 미량 원소 비료입니다. 작물 수확량과 품질을 향상시키고 식물 생리적 과정에 핵심적인 역할을 하여 현대의 고생산성 농업에 없어서는 안 될 존재입니다.

무료 샘플 보고서 다운로드:
https://www.24chemicalresearch.com/download-sample/190579/united-states-agricultural-grade-zinc-sulfate-market

시장 규모 및 성장 궤적

미국 시장은 2025년 1억 6,380만 달러에서 2032년까지 2억 2,470만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 꾸준한 CAGR 4.6%를 유지할 전망입니다.

최근 동향 및 주요 시장 흐름

지배적인 트렌드는 정밀 농업과 데이터 기반 토양 관리의 가속화된 도입입니다. 이를 통해 농업인은 특정 미량 영양소 결핍을 정확히 파악하고 표적 적용으로 보정할 수 있어, 황산아연과 같은 제품에 대한 효율적인 수요를 창출하고 있습니다. 이는 전국적으로 작물 수확량의 주요 제한 요인으로서 아연 결핍에 대한 보편적이고 커져가는 인식에 기반을 두고 있습니다. 제품 영역에서는 높은 아연 농도(33-36%), 운송 비용 효율성, 현대적인 벌크 블렌딩 작업과의 호환성 때문에 황산아연 일수화물로의 명확한 전환이 이루어지고 있습니다. 따라서, 비료 산업이 황산아연이 옥수수와 대두와 같은 주곡 작물을 대상으로 하는 블렌드 및 특수 비료의 핵심 성분으로 사용되기 때문에 압도적으로 지배적인 응용 분야입니다.

시장 역학: 핵심 성장요인, 과제 및 기회

주요 성장요인

  • 아연 결핍 토양의 보편성: 미국 농업 토양의 50% 이상이 아연이 결핍된 것으로 간주되어 교정을 위한 보편적이고 광범위한 수요를 창출합니다.

  • 고수확 작물 생산에 대한 수요: 식량 공급 수요 충족을 위한 농업 집약화로 인해 에이커당 수확량을 극대화하기 위해 미량 영양소를 포함한 모든 영양소 수준 최적화에 초점이 맞춰집니다.

  • 정밀 농업의 도입: 토양 검사 및 가변 비율 적용과 같은 기술은 황산아연의 효율적이고 표적화된 사용을 촉진하여 낭비를 줄이고 농업인에게 경제적 가치를 입증합니다.

시장 과제 및 제약요인

  • 원자재 가격 변동성: 주요 원료인 아연 금속과 황산의 변동하는 가격은 제조업체에게 마진 압박을, 농업인에게는 가격 불확실성을 초래합니다.

  • 대체 아연 공급원과의 경쟁: 킬레이트화 아연은 비용은 더 높지만 영양소 이용 효율이 더 높아 고부가가치 작물에 선호되므로, 황산염 형태의 수요를 일부 제한합니다.

  • 규제 및 물류적 장애: 엄격한 EPA 및 주 규정과 대량의 부식성 물질 운송 및 저장의 어려움은 공급망에 복잡성과 비용을 추가합니다.

시장 기회

  • 유기농 및 특수 작물 부문 확장: 황산아연은 유기 농업(USDA 국가 유기농 프로그램)에 승인된 투입물이며, 고성장 영역인 고부가가치 견과류, 과일 및 채소에 필수적입니다.

  • 제형 및 투여 방법의 혁신: 향상된 효율 비료, 액상 제형 및 관비 시스템과 호환되는 제품 개발은 현대 농업 트렌드와 일치하며 새로운 적용 방법을 열어줍니다.

  • 교육 홍보 및 토양 건강 프로그램: 미량 영양소 결핍 교정의 경제적 수익에 대한 농업인 교육 노력을 강화하면, 특히 농장 경제가 호황인 시기에 더욱 도입을 촉진할 수 있습니다.

무료 샘플 보고서 다운로드:
https://www.24chemicalresearch.com/download-sample/190579/united-states-agricultural-grade-zinc-sulfate-market

시장 세분화 분석

제품 유형별

  • 황산아연 일수화물 (선도 세그먼트): 높은 아연 함량(36%), 취급 용이성, 아연 단위당 낮은 운송 비용 및 우수한 용해도 때문에 선호됨.

  • 황산아연 칠수화물

응용 분야별

  • 비료 산업 (지배적 응용 분야): 주요 행작물 및 특수 작물의 결핍을 교정하기 위해 NPK 블렌드, 특수 비료에 통합되고 직접 토양 적용에 사용되는 주요 용도.

  • 사료 산업 (가축 영양용)

  • 토양 처리

  • 기타

최종 사용자별

  • 대규모 상업 농장 (가장 영향력 있는 세그먼트): 방대한 면적, 집약적 관행 및 정밀 농업 사용으로 대규모의 꾸준한 수요를 창출함.

  • 동물 사료 제조업체

  • 특수 작물 재배자 (예: 과수원, 포도원)

판매 채널별

  • 직접 판매 (B2B) (선도 채널): 대기업 농장 및 사료 공장을 위한 장기 공급 계약, 맞춤형 제형 및 기술 지원을 용이하게 함.

  • 농업 협동조합 (독립 및 중형 농장에 중요)

  • 농업 화학 유통업체

지역별 사용량

  • 콘벨트 및 그레이트 플레인 (최고 소비 지역): 아연 결핍 토양에서의 광범위한 옥수수 및 대두 재배에 의해 주도됨.

  • 서부 특수 작물 지역 (과일, 견과류, 포도원을 위한 고부가가치 세그먼트)

  • 남동부 주 (행작물 및 가축 조사료와 연관됨)

경쟁 구도 및 주요 기업 프로필

시장은 몇몇 글로벌 화학 공급업체와 다양한 특화된, 종종 수입 중심의 생산자 간의 경쟁이 특징인 중간 정도의 집중도를 보입니다. 주요 경쟁 요소에는 공급 신뢰성, 일관된 품질 및 비용 효율성이 포함됩니다.

글로벌 및 지역 공급업체: 목록은 특히 중국(예: YongZhong Chemical, Lantian Chemical, Tianjin Xinxin Chemical) 및 인도(예: Agro Phos, ITL Industries)의 국제 기업들에 의해 지배되어 미국 시장의 상당한 수입 의존도를 나타냅니다.
국내 존재: Old Bridge Chemicals, Inc. (OCI)는 프로필된 기업 중 주목할 만한 미국 기반 생산자입니다.

주요 기업 프로필 목록:

  • YongZhong Chemical Industry Co., Ltd. (China)

  • Zinc Nacional (Mexico)

  • Lantian Chemical Co., Ltd. (China)

  • Old Bridge Chemicals, Inc. (OCI) (United States)

  • Tianjin Xinxin Chemical Factory (China)

  • Changsha Latian Chemicals Co., Ltd. (China)

  • Rech Chemical Co. Ltd. (China)

  • Agro Phos (India)

  • Jiangsu Mupeng Chemical Co., Ltd. (China)

  • ITL Industries (India)

자세한 시장 조사에 액세스하세요
전체 연구 보고서 구매:
https://www.24chemicalresearch.com/reports/190579/united-states-agricultural-grade-zinc-sulfate-market-2023-560

기타 관련 보고서:

https://koreanchemicals.blogspot.com/2026/01/blog-post_5.html

https://koreanchemicals.blogspot.com/2026/01/blog-post_91.html

https://koreanchemicals.blogspot.com/2026/01/2032_3.html

https://koreanchemicals.blogspot.com/2026/01/blog-post_67.html

https://koreanchemicals.blogspot.com/2026/01/arf.html

문의처:
아시아: +91 9169162030
웹사이트: www.24chemicalresearch.com
링크드인: www.linkedin.com/company/24chemicalresearch

Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *