기후 성능 기준이 실런트 시장을 어떻게 형성하고 있는가?

실리콘 중공 유리 실런트 시장은 2024년 기준 5억 8700만 달러 규모로 평가되었으며, 2025년 6억 1500만 달러에서 2032년 8억 6500만 달러로 성장하여 연평균 복합 성장률(CAGR) 4.3%를 나타낼 것으로 전망됩니다. 실리콘 중공 유리 실런트는 이중 또는 삼중 유리 단위(IGU)에 내구성 있고 기밀 및 방수성이 뛰어난 실링을 생성하는 데 사용되는 고성능 엘라스토머입니다. 이는 현대 건물의 에너지 효율적 창문 및 외장 시스템의 단열 성능, 구조적 건전성 및 장수명을 보장하는 데 필수적입니다.

시장 규모 및 성장 궤적

글로벌 시장은 2024년 5억 8700만 달러 규모였습니다. 2025년 6억 1500만 달러에 도달한 후 2032년까지 8억 6500만 달러로 성장하여 CAGR 4.3%로 성장할 것으로 전망됩니다.

최근 동향 및 주요 시장 흐름

주요 시장 트렌드는 에너지 효율성 및 친환경 건축 기준에 대한 글로벌 관심의 심화입니다. 이는 건물의 냉난방 부하를 줄이기 위해 고성능 중공 유리의 사용을 의무화하며, 신뢰할 수 있는 실링 솔루션에 대한 지속적인 수요를 창출합니다. 제품 라인에서는 중성 경화 실리콘 실런트가 우월한 호환성과 비부식성(산성 물질 배출 없음)으로 인해 시장을 선도하고 있으며, 이는 IGU 내 민감한 기재나 금속에 대한 손상 위험을 제거합니다. 따라서 상업 건설이 선도적인 응용 분야로, 오피스 타워, 쇼핑몰 및 공공 건물과 같은 대규모 프로젝트가 단열 유리의 가장 높은 수요와 가장 까다로운 성능 요구를 주도하고 있습니다.

시장 역학: 핵심 성장요인, 과제 및 기회

주요 성장요인

엄격한 건물 에너지 코드 및 친환경 인증: LEED, BREEAM 및 각국 에너지 코드와 같은 규제로 인한 건물 외피 성능 개선 요구는 고품질 IGU와 이를 가능하게 하는 실런트의 채택을 직접적으로 증가시키고 있습니다. 글로벌 건설 활동 성장: 특히 커튼월과 대규모 유리 면적을 광범위하게 사용하는 상업 및 고층 주거 부문의 성장은 시장 성장의 견고한 기반을 제공합니다. 내구성 및 장수명에 대한 수요: 유지보수가 적고 장수명이 요구되는 건축 자재에 대한 필요성으로 인해, 중요한 IGU 실링에 있어 고성능 실리콘 실런트가 덜 내구적인 대안들보다 선호됩니다.

시장 과제 및 제약요인

대체 실런트 기술과의 경쟁: 일부 응용 분야나 가격 민감도가 높은 시장에서 실리콘은 폴리우레탄(PU) 또는 핫멜트 부틸과 같은 다른 실런트와 경쟁하며, 이들은 다른 비용 또는 가공상의 장점을 제공할 수 있습니다. 원자재 가격 변동성: 실리콘(규소 금속 유래) 및 기타 석유화학 원료와 같은 주요 투입물 비용 변동은 제조업체 마진과 제품 가격에 압력을 줄 수 있습니다. 기술적 복잡성 및 품질 요구사항: IGU 성능(저가스 투과성, 고내후성, 강한 접착력)에 대한 엄격한 기준을 일관되게 충족하는 실런트 제조는 상당한 R&D 및 품질 관리가 필요하여 진입 장벽을 높입니다.

시장 기회

고성능 및 지속 가능한 제형 혁신: 더 낮은 가스 투과성, 향상된 자외선/열적 안정성 또는 바이오 기반/재활용 성분을 갖춘 차세대 실런트 개발은 프리미엄 시장에서 가치를 확보하고 순환 경제 목표와 부합할 수 있습니다. 신흥 경제국 및 리모델링 시장 확장: 아시아-태평양, 중동 및 아프리카 지역의 급속한 도시화와 건설 성장은 상당한 새로운 기회를 제시합니다. 또한 성숙된 경제권에서 기존 건축물을 에너지 효율적 창문으로 교체하는 리모델링 시장은 규모가 큽니다. 특수 및 구조적 글레이징용 제품 개발: 구조적 실리콘 글레이징(실런트가 유리 무게를 지지) 또는 진공 단열 유리와 같은 신흥 IGU 기술을 위한 까다로운 응용 분야를 위한 제품 발전은 고부가가치 틈새 시장을 대표합니다.

시장 세분화 분석

제품 유형별(경화 화학)

중성 경화 실리콘 실런트 (선도 세분화): 광범위한 호환성, 비부식성 경화(초산 배출 없음) 및 민감한 금속과 기재에 적합함.

아세톡시 경화 실리콘 실런트: 더 빠른 경화와 종종 더 낮은 비용을 제공하나, 산성 부산물로 인해 특정 소재 사용이 제한됨.

응용 분야별

상업 건설 (선도 세분화): 엄격한 에너지 코드가 적용되는 오피스 빌딩, 리테일 및 공공 프로젝트에서 대규모 고성능 IGU의 광범위한 사용으로 인한 주요 동인.

주거 건설

산업 건설

기타

최종 사용자별

중공 유리 단위(IGU) 제조업체 (주요 최종 사용자): IGU의 공장 생산에 사용되는 1차 실런트의 직접 고객으로 높은 일관성과 성능을 요구함.

글레이징 계약업체(현장 설치 및 2차 실링용)

건설 회사

경화 메커니즘별

습기 경화 (지배적 메커니즘): 1액형 실런트의 표준으로, 주변 습도와 경화되는 실용적인 균형을 제공함.

열 경화

UV 경화

성능 등급별

고성능 (선도 등급): 우수한 내구성, 자외선 저항성 및 접착력이 특징이며 IGU의 장기적인 기밀성과 에너지 성능을 보장하는 데 필수적.

표준 성능

구조용 등급

경쟁 구도 및 주요 기업 프로필

시장은 실리콘 및 실런트 기술에 대한 깊은 전문성을 가진 소수의 글로벌 특수 화학 대기업들이 지배하며 높은 집중도를 보입니다. 이러한 기업들은 혁신, 글로벌 공급망 강점 및 기술 지원으로 경쟁합니다.

글로벌 리더: Dow Inc. (미국) 및 Wacker Chemie AG (독일) 은 전 세계적으로 가장 큰 실리콘 생산업체이며 이 틈새 시장에서 선도적인 위치를 차지하고 있습니다. Momentive Performance Materials Inc. (미국) 은 또 다른 주요 실리콘 전문 기업입니다.

광범위한 화학 및 접착제 대기업: Sika AG (스위스) 및 Henkel AG & Co. KGaA (독일)은 건설 화학품 및 접착제 분야의 선도적인 세력으로, 중공 유리 실런트에서 강력한 제품 포트폴리오를 보유하고 있습니다.

주요 기업 프로필 목록:

Dow Inc. (United States)

Wacker Chemie AG (Germany)

Momentive Performance Materials Inc. (United States)

Sika AG (Switzerland)

Henkel AG & Co. KGaA (Germany)

상세한 시장 조사 접근

