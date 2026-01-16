制御放出尿素市場（用途別）：農業、芝生、特殊作物向け

制御放出尿素市場は、2024年に18億6,000万米ドルと評価され、2025年の19億2,000万米ドルから、2032年までにCAGR 3.8%で成長し、25億9,000万米ドルに達すると予測されています。制御放出尿素は、粒子がポリマーや硫黄などの材料でコーティングされ、時間をかけて養分の放出を調節する先進的な窒素肥料です。この技術は、養分の利用可能性を作物の需要に合わせることで窒素利用効率を大幅に改善し、それによって環境への損失を減らし、より持続可能で生産的な農業への世界的な移行を支援します。

無料サンプルレポートをダウンロード：

https://www.24chemicalresearch.com/download-sample/268917/controlled-coated-release-urea-market

最近の動向と主要な市場トレンド

支配的な市場トレンドは、従来の肥料からの温室効果ガス排出と水質汚染を削減する必要性によって牽引される、持続可能な農業への世界的な推進の強化です。欧州連合の「Farm to Fork Strategy（農場から食卓まで戦略）」や中国の「Zero Growth Action Plan（ゼロ成長行動計画）」などの世界中の政府政策は、養分効率を高める技術を積極的に推進しており、市場の採用に対して強力な規制的な追い風を提供しています。製品の枠組み内では、ポリマーコーティング尿素が優れた予測可能な養分放出制御のために市場をリードしています。その結果、穀物（小麦やトウモロコシなど）は、その広大な栽培面積とこれらの主要作物における肥料損失の削減から実現される重要な経済的・環境的利点により、用途を支配しています。

市場ダイナミクス：中核的な推進要因、課題、機会

主要な市場推進要因

持続可能な農業慣行への需要：窒素損失（従来の尿素と比較して40-60%）を最小限に抑え、農業の環境負荷を低減する緊急の必要性が主要な成長の触媒です。

政府政策と補助金支援：規制の義務付けと財政的インセンティブ（例：一部地域でのコストの25-30%補償）は、農家にとっての採用障壁を下げ、市場拡大を加速する上で重要です。

コーティング技術の進歩：生分解性ポリマーやナノテクノロジーを含むコーティング材料の革新が、製品性能、養分利用効率、環境プロファイルを向上させています。

市場の課題と制約

高い生産コストと価格感応性：特殊な生産プロセスにより、従来の尿素よりも35-50%高い価格プレミアムが生じ、特に新興経済圏の小規模農家にとって重要な採用障壁となります。

代替ソリューションとの競争：市場は、生物的肥料や精密液体施用システムなどの他の持続可能な養分管理技術との増大する競争に直面しており、これは農家の意思決定を複雑にします。

農家の認識と技術的知識の限界：異なる土壌や作物に対する最適な施用技術の理解のギャップは、最適でない結果につながり、技術の価値に対する自信を損なう可能性があります。

市場機会

高付加価値特殊作物への拡大：果物、野菜、園芸作物は、精密栄養が収量の一貫性と品質を大幅に改善できる高成長セグメント（予測CAGR 4.8%）を表しています。

新興アジア太平洋市場での成長：中国を超えて、インドや東南アジア諸国などの国々は、支援的な政策が登場し農家の認識が高まるにつれて、実質的な成長の可能性を提示しています。

デジタル農業との統合：制御放出尿素を精密農業ツール（センサー、データ分析）と組み合わせることで、魅力的な価値提案を提供する統合されたスマート養分管理システムが創出されます。

市場セグメンテーション分析

製品タイプ別

ポリマーコーティング尿素（市場リーダー）：硫黄コーティング、ポリマー樹脂コーティング、ハイブリッドコーティングのバリアントを含みます。優れた放出制御と環境的利点から好まれます。

非ポリマーコーティング尿素：ワックスコーティングおよびオイルコーティング製品を含みます。

用途別

穀物（支配的な用途）：小麦やトウモロコシなどの主要な主食作物での広範な使用により、最大のシェアを占めます。

果物・野菜（高成長機会セグメント）

油糧種子・豆類

芝生・観賞植物

その他

無料サンプルレポートをダウンロード：

https://www.24chemicalresearch.com/download-sample/268917/controlled-coated-release-urea-market

放出機構別

拡散ベース（最も普及）：予測可能で制御可能な養分放出速度から好まれます。

浸透圧ベース

侵食ベース

組み合わせ

コーティング技術別

スプレーコーティング（最も広く採用）：生産におけるコスト効率と拡張性が評価されています。

流動層コーティング

ドラムコーティング

静電コーティング

競争状況と主要企業プロファイル

市場は準統合されており、世界的な肥料大手と専門的な農業ソリューション提供者との間の競争が特徴です。主要な戦略には、垂直統合、コーティングにおける技術革新、戦略的パートナーシップの形成が含まれます。

世界的な市場リーダー：Nutrien Ltd.（カナダ）は、統合された事業と流通ネットワークを活用して最大の市場シェアを保持しています。ICL Group（イスラエル）とHaifa Group（イスラエル）は、特殊肥料と先進的なコーティングにおける専門知識を持つ強力なプレイヤーです。

地域および専門プレイヤー：Kingenta Ecological Engineering（中国）とAnhui Moith（中国）は、アジア市場における主要なサプライヤーであり、しばしばコスト効率の高いソリューションに焦点を当てています。J.R. Simplot（米国）やOCI Nitrogen（オランダ）などの企業も、それぞれの地域で重要な競争相手です。

主要メーカープロファイル一覧：

Nutrien Ltd. (Canada)

ICL Group (Israel)

Haifa Group (Israel)

J.R. Simplot Company (U.S.)

Kingenta Ecological Engineering (China)

Stanley Agriculture (China)

Anhui Moith Agricultural Technology (China)

Harrell’s LLC (U.S.)

OCI Nitrogen (Netherlands)

Central Glass Group (Japan)

地域別市場分析

アジア太平洋：最大かつ最も急速に成長している市場で、世界の消費の40%以上を占めます。中国の政策が主要な推進要因であり、インドと東南アジアでの成長の可能性があります。

北米：米国が牽引する先進的な市場で、大規模な農業と厳格な環境規制が特徴です。ポリマーコーティング製品が支配的です。

ヨーロッパ：EUの持続可能性指令によって牽引される堅実な成長を示しています。ドイツとフランスが採用をリードしており、バイオベースのコーティング材料に焦点を当てた革新が行われています。

完全な市場調査および予測レポートにアクセス

フルリサーチレポートを購入する： https://www.24chemicalresearch.com/reports/268917/controlled-coated-release-urea-market

その他の関連レポート:

https://japanesechemicalinsights.blogspot.com/2026/01/blog-post_35.html

https://japanesechemicalinsights.blogspot.com/2026/01/10_13.html

https://japanesechemicalinsights.blogspot.com/2026/01/blog-post_36.html

https://japanesechemicalinsights.blogspot.com/2026/01/blog-post_32.html

https://japanesechemicalinsights.blogspot.com/2026/01/6.html

お問い合わせ：

アジア: +91 9169162030

ウェブサイト: www.24chemicalresearch.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/24chemicalresearch