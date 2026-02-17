Mercado de barriga de aluguel atingirá US $ 227 bilhões até 2032: O aumento da infertilidade, a demanda LGBTQ e os avanços tecnológicos impulsionam o crescimento, apesar dos debates éticos

Panorama do mercado

O Surrogacy Market Research Report fornece uma análise aprofundada da indústria global de barriga de aluguel, com foco em vários aspectos, incluindo tipos de pais pretendidos, como casais inférteis, indivíduos solteiros e casais LGBTQ. Ele categoriza os tipos de barriga de aluguel em tradicionais e gestacionais, com modelos de compensação que incluem barriga de aluguel altruísta e comercial.

O relatório também explora diferentes arranjos de barriga de aluguel, como barriga de aluguel independente e assistida por agência, juntamente com as estruturas legais que regem a prática, variando de regulamentos permissivos a restritivos, em diferentes regiões. A previsão estende-se até 2032, oferecendo informações sobre as tendências do mercado e a dinâmica regional.

O mercado de barriga de aluguel foi avaliado em US $ 80,84 bilhões em 2022 e está projetado para crescer para US $ 227,64 bilhões em 2032, com um CAGR esperado de 10,91% de 2024 a 2032. Prevê-se que a indústria se expanda de US $ 89,65 bilhões em 2023, refletindo um crescimento significativo durante o período de previsão.

Tendências de mercado

A indústria da barriga de aluguel está passando por uma transformação significativa, impulsionada por inovações tecnológicas e mudanças nas normas sociais. Há uma aceitação crescente da barriga de aluguer como um meio legítimo de construir uma família, levando a um aumento no número de agências e clínicas de barriga de aluguer. Os avanços tecnológicos nos métodos de reprodução, como a fertilização in vitro (FIV) e o diagnóstico genético pré-implantação (DGPI), aumentaram as taxas de sucesso da maternidade de substituição e alargaram as possibilidades genéticas dos futuros pais.

Os principais factores que impulsionam este mercado incluem o aumento da prevalência da infertilidade, o número crescente de casais do mesmo sexo que desejam ter filhos e a procura crescente de serviços de maternidade de substituição personalizados. As oportunidades de expansão estão a surgir com o desenvolvimento de novas tecnologias, como os úteros artificiais, e a extensão dos serviços de maternidade de substituição a novas regiões e a uma demografia diversificada.

No entanto, o mercado da maternidade de substituição também está a enfrentar desafios éticos e legais. Estão a intensificar-se os debates sobre a comercialização da maternidade de substituição, os direitos e o bem-estar das mães de aluguer e o potencial de exploração de grupos vulneráveis. Para garantir o crescimento sustentável da indústria da maternidade de substituição, será necessário estabelecer e aplicar diretrizes e regulamentos éticos.

Análise do segmento

Insights sobre o tipo de pai pretendido de barriga de aluguel

Casais inférteis representam o maior segmento dentro da categoria de pais pretendidos no mercado de barriga de aluguel. Esse domínio é amplamente impulsionado pela crescente prevalência de problemas de infertilidade entre casais em todo o mundo.

Insights sobre o tipo de barriga de aluguel

A crescente demanda por crianças, aliada à crescente aceitação da barriga de aluguel como uma opção viável para a paternidade, está contribuindo para a expansão desse mercado. Além disso, a legalização da barriga de aluguel em vários países tem impulsionado o mercado. A barriga de aluguer tradicional, em que a barriga de aluguer serve como portadora genética e gestacional, continua a ser um método notável neste segmento.

Insights sobre o tipo de compensação de barriga de aluguel

O mercado é segmentado por tipo de compensação em barriga de aluguel altruísta e barriga de aluguel comercial. Prevê-se que o segmento de barriga de aluguel comercial comande uma fatia maior do mercado durante o período de previsão.

Insights sobre arranjos de barriga de aluguel

O mercado de barriga de aluguel é dividido em barriga de aluguel independente e barriga de aluguel assistida por agência com base no acordo. A barriga de aluguel independente envolve negociações diretas entre os pais pretendidos e a mãe de aluguel, sem o envolvimento de uma agência ou de terceiros.

Quadro jurídico da maternidade de substituição

O panorama jurídico da maternidade de substituição varia muito entre as diferentes nações, influenciando a disponibilidade e a regulamentação dos serviços de maternidade de substituição. Por exemplo, nos Estados Unidos, alguns estados reconhecem e aplicam contratos de barriga de aluguer, permitindo acordos de barriga de aluguer permissivos ou legalizados.

Perspetiva regional da maternidade de substituição

O mercado de barriga de aluguer apresenta uma dinâmica regional diversificada, com a América do Norte a liderar devido às tecnologias reprodutivas avançadas e a um quadro jurídico de apoio. A Europa e a América do Sul estão a experimentar um interesse crescente à medida que a maternidade de substituição se torna mais acessível e aceite, enquanto a região da Ásia-Pacífico mostra um potencial crescente no meio de regulamentos em evolução.

O Médio Oriente e a África são mercados emergentes com diferentes níveis de aceitação legal e cultural que têm impacto no crescimento dos serviços de maternidade de substituição.