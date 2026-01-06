ステープルスパンポリエステル糸市場インテリジェンス 2026–2032：市場価値の成長、競争動態、産業シフト

ステープルスパンポリエステル（SSP）糸市場は、2024年に72億1,000万米ドルと評価され、予測期間中にCAGR 4.7%で成長し、2032年までに108億3,000万米ドルに達すると予測されています。この着実な成長は、SSP糸が巨大な世界の繊維・アパレル産業の主要な縫製材料として果たす基本的な役割によって支えられています。高い引張強度、優れた耐摩耗性、コスト効率性で知られるこれらの糸は、大量の衣料生産に不可欠な構成要素であり、その市場軌道は現在、産業の持続可能および再生材料への加速する移行によって強力に影響を受けています。

市場規模と成長軌道

ステープルスパンポリエステル（SSP）糸市場は、2024年に72億1,000万米ドルと評価されました。2025年の75億4,000万米ドルから、2032年までの予測期間中にCAGR 4.7%で成長し、108億3,000万米ドルに達すると予測されています。

最近の動向と主要な市場トレンド

支配的な市場トレンドは、特にアジア太平洋地域におけるファストファッションと世界のアパレル製造業の急速な拡大であり、耐久性とコスト効率性の高い縫製糸に対する大規模で持続的な需要を創出しています。同時に、ブランドの持続可能性への取り組みと消費者の需要によって牽引される、再生ポリエステル（rPET）糸への変革的な転換が進行中であり、このセグメントは明確な成長リーダーとなっています。重要な製造トレンドは、市場の大部分を供給する高速でコスト効率の高いオープンエンド紡績製造プロセスの商業的優位性であり、一方でリングスパン糸は、優れた柔らかさと強度を必要とする高品質アパレル向けにプレミアムな地位を維持しています。

市場ダイナミクス：中核的な推進要因、課題、機会

主要な市場推進要因

主な推進要因は、1兆5,000億米ドル以上の価値を持つ世界のアパレル・繊維産業からの揺るぎない需要であり、これはSSP糸の一貫した品質、堅牢な染色堅牢度（50回以上の工業洗濯に耐える）、優れた強度対重量比に依存しています。これは、繊維における再生材料含有を義務付けるEUの循環経済政策などの厳格な世界的持続可能性イニシアチブと規制によって強力に補強され、ブランドが加速するペースでrPET糸を採用することを迫っています。さらに、医療、自動車（特に電気自動車の内装）、導電性糸を組み込んだスマートテキスタイルなどの高付加価値産業資材用途への拡大は、従来のアパレルを超えた新たな専門的な成長経路を開いています。

市場の課題と制約

重要な課題は、生産コストの60-70%を占める主要な石油化学原料（PTAおよびMEG）の価格の持続的な変動性であり、これはメーカーにとってマージン圧力と価格の不安定性を生み出します。市場はまた、コアスパン糸（より良い弾性を提供）や超高分子量ポリエチレン（UHMWPE）糸（はるかに高い強度を提供）などの代替糸技術との激しい競争に直面しており、これらはプレミアムおよび産業セグメントにおけるSSPの市場シェアを脅かしています。さらに、SSP製造の労働集約的な性質と、より細く高品質な糸を生産するための古い機械をアップグレードする高い資本コストは、生産者にとって運営上および財務上の障壁となっています。

市場機会

再生ポリエステル（rPET）糸の大規模で成長する市場に大きな機会が存在し、これは2024年ですでに市場シェアの22%を獲得し、ブランドが30-50%の再生材料含有を組み込むというコミットメントによって牽引され、CAGR 5.8%で成長すると予測されています。また、急成長する産業資材セクター向けの特殊で高性能なSSPバリアントの開発にも大きな可能性があり、例えば自動車用途向けの難燃性糸や医療用テキスタイル向けの耐滅菌性糸などです。さらに、再生可能な農業廃棄物から派生したバイオベースポリエステルなどの革新的で持続可能な材料への投資は、最高水準の持続可能性の主張と将来の規制要求に対応するための将来的な機会を表しています。

タイプ別市場セグメンテーション

市場は繊維特性に基づいて以下にセグメント化されています：

大型化学繊維

小型化学繊維

用途別市場セグメンテーション

市場は最終用途に基づいて以下にセグメント化されています：

ニットウェア

衣料

その他（例：家庭用装飾品、自動車内装）

エンドユーザー別市場セグメンテーション

市場は購入事業体に基づいて以下にセグメント化されています：

衣料メーカー

紡績工場

工業用縫製業者・請負業者

製造プロセス別市場セグメンテーション

市場は紡績技術に基づいて以下にセグメント化されています：

リングスパン

オープンエンドスパン

エアジェットスパン

持続可能性プロファイル別市場セグメンテーション

市場は環境影響に基づいて以下にセグメント化されています：

バージンポリエステル糸

再生ポリエステル（rPET）糸

バイオベース/エコフレンドリー糸

地域分析

地理的には、市場は世界の主要な繊維製造ハブに強く集中しています。アジア太平洋地域は、中国、インド、東南アジア諸国における巨大なアパレル・繊維生産拠点によって牽引される、SSP糸市場の疑いのない世界的リーダーおよび中心地です。この地域は、確立されたインフラ、コスト競争力に恩恵を受け、国内および世界の輸出市場の両方にサービスを提供しています。北米とヨーロッパは、高品質でますます持続可能な糸への需要によって特徴づけられる重要な市場であり続けていますが、その消費の多くはアジア太平洋の製造センターからの輸入に関連しています。

競争状況分析

競争環境は分散しており、世界的な産業の巨人と数多くの専門的な地域メーカーの混合が特徴です。市場リーダーのCOATS（英国）は、広範な製品ポートフォリオ、持続可能な糸の革新（例：EcoVerde™）、そして広大な流通ネットワークを通じて競争し、世界的に支配的な地位を占めています。これらは、強力な地域製造と市場浸透を活用するManila Bay Thread Corporation（フィリピン）やSimtex Industries Limited（インド）などの他の主要プレイヤーによって補完されています。競争は激しく、製品の品質と一貫性、コスト最適化、持続可能性トレンドへの対応性、そして世界的な衣料メーカーや紡績工場の多様なニーズに応える能力を中心に展開されています。

主要企業プロファイル

市場は、以下のような主要な世界的および地域の糸メーカーによって供給されています：

COATS (United Kingdom)

Manila Bay Thread Corporation (Philippines)

Simtex Industries Limited (India)

Ascent Yarns (United States)

Modi Threads (India)

Lipaco (Vietnam)

Doeast (China)

NanTong Virtue Textile (China)

GZHengxin Zhixian (China)

Liketex (China)

Shenzhen Shun Long Thread (China)

Ningbo MH-Sewing Thread (China)

