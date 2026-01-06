글로벌 프레스 온 타이어 시장/연평균 5.7%

인텔 마켓 리서치의 새로운 보고서에 따르면,글로벌 프레스 온 타이어 시장은 2024 년에 3,516 백만 달러로 평가되었으며 2032 년까지 5,191 백만 달러에 달할 것으로 예상되며 예측 기간(2025-2032)동안 연평균 5.7%성장할 것으로 예상됩니다. 이 성장은 산업 응용 프로그램의 확장,재료 취급의 자동화 증가,고무 합성 기술의 발전에 의해 촉진됩니다.

프레스 온 타이어는 무엇입니까?

프레스-온 타이어는 공기압을 요구하지 않고 림에 직접 장착하도록 설계된 특수 비 공기 타이어입니다. 이 산업 급료 타이어는 강화한 고무 화합물 및 전문화한 측벽 건축을 통해 구조상 완전성을 유지합니다. 그들은 그들의 빵꾸 증거 디자인 및 최소 정비 필요조건 때문에 물자 취급 장비,건축기계 및 농업 차량의 맞은편에 널리 이용됩니다.

전통적인 공압 타이어와 달리 프레스 온 변형은 평면에서 가동 중지 시간을 없애고 우수한 하중 지지 용량을 제공합니다. 그들의 단단한 건축은 그(것)들에게 예리한 파편 또는 극단적인 온도 변동을 포함하는 가혹한 운영 환경을 위한 이상을 만듭니다. 최근 폴리머 혼합물의 발전은 견인력,굴러 저항력,수명을 더욱 향상 시켰습니다.

이 포괄적 인 보고서는 거시 경제 요인에서 마이크로 수준의 경쟁 역학에 이르기까지 모든 것을 분석하여 프레스 온 타이어 시장에 대한 360 도 뷰를 제공합니다. 우리는 시장 크기 조정,성장 동인,기술 혁신,지역 동향 및 전략적 권장 사항을 검토하여 이해 관계자에게 정보에 입각 한 결정을 내리는 데 필요한 통찰력을 제공합니다.

주요 시장 동인

1. 자동화된 자재 취급 시스템의 확장

창고 자동화의 글로벌 급증은 프레스 온 타이어에 대한 수요를 직접적으로 부추깁니다. 전자 상거래 대기업들이 자동화 된 유도 차량과 로봇 지게차를 규모로 구현함에 따라 유지 보수가 필요없는 타이어 솔루션의 필요성이 급증했습니다. 최근 산업 분석에 따르면 물류의 자동화 채택은 전년 대비 23%증가하여 24/7 작업을 견딜 수있는 내구성있는 프레스 온 타이어에 대한 병렬 수요를 창출했습니다.

2. 인프라 개발 메가 프로젝트

전 세계적으로 대규모 인프라 이니셔티브가 중장비 활용을 주도하고 있습니다. 중국의 벨트&로드 프로젝트에서 미국 인프라 법안에 이르기까지 이러한 대규모 개발에는 고성능 압력 타이어가 장착된 불도저,로더 및 크레인이 필요합니다. 무거운 짐의 밑에 강화한 안정성 및 일 위치 위험에 저항 같이 중요한 이점은 그(것)들을 계약자를 위한 선호한 선택 만듭니다.

건설 장비 시장의 12%의 연간 성장률은 특히 새로운 도시 개발이 빠르게 건설되고 있는 신흥 경제에서 압력 타이어 수요와 직접적으로 상관관계가 있습니다.

시장 과제

*높은 생산 비용-전문 제조 공정 및 프리미엄 고무 화합물은 프레스 온 타이어를 기존 타이어보다 생산 비용이 30-45%더 비싸게 만들어 가격 압력을 만듭니다.

*설치 복잡성-적절한 장착에는 특정 장비와 숙련 된 기술자가 필요하므로 기존 서비스 네트워크가없는 지역의 채택이 제한됩니다.

*무게 고려 사항-견고한 구조로 차량 무게가 증가하여 특정 응용 분야에서 연료 효율이 잠재적으로 감소합니다.

새로운 기회

시장은 특히 이러한 주요 분야에서 잠재력이 있습니다:

순환 경제 이니셔티브

지속 가능성에 대한 강조가 커지면서 프레스 온 타이어용 재활용 고무 화합물의 혁신이 이루어지고 있습니다. 제조업체는 엄격한 환경 규정을 준수하면서 성능을 유지하는 친환경 제형을 개발하고 있습니다.

광업 부문 현대화

전 세계적으로,특히 아프리카와 남미에서 광업 작업이 심화됨에 따라 장비 업그레이드는 극한 조건을 견딜 수있는 초 내구성 프레스 온 타이어에 대한 수요를 창출하고 있습니다.

지역 시장 통찰력

*아시아 태평양:중국의 제조 붐과 인도의 인프라 추진으로 42%의 점유율로 세계 시장을 지배합니다. 이 지역의 비용 경쟁력 있는 생산 능력은 주요 소비자이자 제조업체입니다.

*북아메리카:엄격한 작업환경 안전 규정 및 진보된 물자 취급 시스템을 통해 꾸준한 수요를 유지합니다. 미국은 스마트 타이어 모니터링 시스템과 같은 기술 혁신을 주도하고 있습니다.

*유럽:성장은 자동화 된 창고에서의 지속 가능성 이니셔티브 및 채택에 의해 주도됩니다. 독일과 프랑스는 고성능 화합물의 혁신 허브입니다.

*중동 및 아프리카:유전 확장 및 광업 활동으로 인해 고성장 지역으로 부상하고 있지만 시장 침투는 상대적으로 낮습니다.

시장 세분화

유형별

*부드러운 타이어

*견인 타이어

응용 프로그램 별

*지게차

*로더

*농업 장비

*건설 기계

최종 사용자

*창고 및 물류

*제조

*건설

*광업

경쟁 환경

시장은 글로벌 타이어 거인과 전문 산업 제조업체의 혼합을 갖추고 있습니다:

*트렐레보그 휠 시스템

*캄소(미쉐린 그룹)

*콘티넨탈 타이어

*마그나 타이어

*세트코

이 회사들은 첨단 복합제,맞춤형 트레드 패턴,예측 유지보수 솔루션과 같은 부가가치 서비스에 대해 경쟁하고 있습니다.

보고서 결과물

*2032 년까지 시장 크기 조정 및 성장 예측

*주요 성장 동인과 구속의 심층 분석

*경쟁 벤치마킹 및 시장 점유율 분석

*신흥 기술 평가

*이해관계자를 위한 전략적 권고

