世界のプレスオンタイヤ市場|CAGR of5.7%

Intel Market Researchの新しいレポートによると、世界のプレスオンタイヤ市場は2024年に35億1600万ドルと評価され、2032年までに51億9100万ドルに達すると予測され、予測期間（2025-2032）の間に5.7％のCAGRで成長しています。 この成長は、産業用途の拡大、マテリアルハンドリングの自動化の増加、およびゴム配合の技術の進歩によって支えられています。

https://www.intelmarketresearch.com/download-free-sample/21975/press-on-tyres-market

►無料サンプルレポートをダウンロード：Press-On Tyres市場-詳細な調査レポートで見る

プレスオンタイヤとは何ですか？

Press-onタイヤは空気圧を要求しないで縁の直接土台のために設計されている専門にされた非空気タイヤである。 これらの産業等級のタイヤは補強されたゴム製混合物および専門にされたサイドウォールの構造によって構造完全性を維持する。 それらは穿刺防止の設計および最低の維持率による物品取扱い装置、建設機械および農業車を渡って広く利用されています。

従来の空気タイヤ（プレスに異の解消のダウンタイムからの干潟が優れた負荷容量です。 その建設に適し厳しい経営環境を含む激流や極端な温度変動の の最近の進歩ポリマーブレンドのさらなる強化を牽引、転がり抵抗、長寿命化をもたらしました。

この包括的なレポートは、press-On Tyres市場の360度のビューを提供し、マクロ経済要因からミクロレベルの競争力のダイナミクスまですべてを分析します。 私たちは、市場規模、成長ドライバー、技術革新、地域動向、および戦略的提言を検討し、利害関係者に情報に基づいた意思決定を行うために必要な洞察を与

主要な市場のドライバー

1. 自動化されたマテリアルハンドリングシステムの拡張

倉庫自動化の世界的な急増は、プレスオンタイヤの需要に直接燃料を供給します。 電子商取引の大手企業が自動誘導車(Agv)やロボットフォークリフトを大規模に導入しているため、メンテナンスフリーのタイヤソリューションの必要性が急騰しています。 最近の業界分析によると、物流における自動化の採用は前年比23%増加し、24/7の操作に耐えることができる耐久性のあるプレスオンタイヤの需要が並行して増加しています。

2. インフラ整備メガプロジェクト

世界的な大規模なインフライニシアチブは、重機の利用を推進しています。 中国のベルト＆ロードプロジェクトから米国のインフラ法案まで、これらの大規模な開発には、高性能プレスオンタイヤを装着したブルドーザー、ローダー、クレーン 重負荷の下で高められた安定性および仕事の場所の危険への抵抗のような主利点はそれらに建築業者のための好まれた選択をする。

建設機械市場の予測される年間12％の成長は、特に新しい都市開発が急速に建設されている新興国でのプレスオンタイヤ需要と直接相関しています。

市場の課題

*高い生産費-専門にされた製造工程および優れたゴム製混合物は価格設定圧力を作成する慣習的なタイヤより作り出すためにタイヤ30-45%を押

*設置の複雑さ-適切な取り付けには特定の機器と熟練した技術者が必要であり、確立されたサービスネットワークのない地域での採用が制限されます。

*重量の考察-固体構造は可能性としてはある特定の適用の燃料効率を減らす車の重量を、高める。

新たな機会

市場は、特にこれらの重要な分野で、潜在的に熟しています:

サーキュラーエコノミーへの取り組み

持続可能性への重点の高まりは、プレスオンタイヤ用のリサイクルゴム化合物の革新を推進しています。 製造業者は、厳しい環境規制を満たしながら性能を維持する環境に優しい製剤を開発しています。

鉱業部門の近代化

アフリカや南米を中心に世界的に採掘事業が激化する中、機器のアップグレードにより、極端な条件に耐えることができる超耐久性のあるプレスオンタイヤの需要が高まっています。

►サンプルPDFをダウンロード：プレスオンタイヤ市場-詳細な調査報告書で見る

地域市場の洞察

*アジア太平洋：中国の製造業ブームとインドのインフラストラクチャプッシュが主導する42％のシェアで世界市場を支配しています。 この地域のコスト競争力のある生産能力は、主要な消費者と製造業者の両方になっています。

*北アメリカ:厳密な仕事場の安全規則および高度の物品取扱いシステムによって安定した要求を維持します。 米国は、スマートタイヤモニタリングシステムなどの技術革新をリードしています。

*ヨーロッパ：成長は、持続可能性の取り組みと自動倉庫での採用によって推進されています。 ドイツとフランスは、高性能化合物のイノベーションハブです。

*中東-アフリカ：市場の浸透率は比較的低いままであるが、油田の拡大と鉱業活動により高成長地域として浮上している。

市場セグメンテーション

タイプ別

*滑らかなタイヤ

-トラクションタイヤ

アプリケーション別

-フォークリフト

*積込み機

-農機具

•建設機械

エンドユーザーによる

*倉庫及び兵站学

•製造業

*建設

*鉱業

►ここで完全なレポートを取得：プレスオンタイヤ市場-詳細な調査レポートを表示

競争力のある風景

市場は世界的なタイヤの巨人および専門にされた産業製造業者の組合せを特色にします:

*Trelleborgの車輪システム

*カムソ（ミシュラングループ）

-コンチネンタルタイヤ

-マグナタイヤ

*セトコ

これらの企業は、高度な化合物製剤、カスタマイズされたトレッドパターン、予知保全ソリューションなどの付加価値サービスで競合しています。

レポート成果物

•2032年までの市場規模と成長予測

*主要な成長の原動力および制限の詳細な分析

*競争のベンチマーキングおよび市場占有率の分析

*新興技術評価

*利害関係者のための戦略的提言

►ここで完全なレポートを取得：プレスオンタイヤ市場-詳細な調査レポートを表示

►無料サンプルレポートをダウンロード：Press-On Tyres市場-詳細な調査レポートで見る

インテル市場調査について

Intel Market Researchは、産業機器、製造技術、重機部品に関する実用的な洞察を提供する戦略的インテリジェンスのリーディングプロバイダーです。 私たちの研究能力は次のとおりです:

•リアルタイム競争力のベンチマーキング

*技術動向分析

*サプライチェーンおよび生産コスト分析

*500+産業レポートに毎年

から信頼されるフォーチュン500に選ばれた企業は、知的意思決定者へのイノベーションが促進されます。

https://www.intelmarketresearch.com/download-free-sample/21975/press-on-tyres-market

♦のウェブサイト:https://www.intelmarketresearch.com

✓アジア太平洋地域：+91 9169164321

►LinkedIn：私たちに従ってください