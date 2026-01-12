世界ArFドライ・液浸レジスト材料市場の今後数年の行方

油性印刷インキ市場は、2024年に185億米ドルと評価され、2032年までに258億米ドルに達し、年間平均成長率（CAGR）4.2%で成長すると予測されています。その耐久性と鮮やかな色再現性で知られるこれらのインキは、大量の商業印刷および包装印刷において依然として不可欠です。市場の着実な成長は、特に食品、飲料、消費財における世界の包装産業からの堅調な需要によって支えられています。市場を形成する重要なトレンドは、厳格な環境規制と変化する消費者の嗜好によって駆動される、より持続可能な植物油ベースの配合への構造的転換です。

詳細な洞察を得るための無料サンプルレポートをリクエストする：

https://www.24chemicalresearch.com/download-sample/228384/oilbased-printing-inks-market

市場規模と成長軌道

油性印刷インキ市場は、2024年に185億米ドルと評価されました。2025年の193億米ドルから、2032年までの予測期間中にCAGR 4.2%で成長し、258億米ドルに達すると予測されています。

最近の動向と主要な市場トレンド

支配的な市場トレンドは、持続可能なソリューションへの明確な転換であり、環境規制と企業の持続可能性目標により、植物油ベースのインキが従来の鉱物油ベースのバリアントに対して急速に市場シェアを獲得しています。これは、eコマースの台頭によってさらに増幅される、世界の包装産業の堅実で継続的な成長によって強力に補強され、高品質で耐久性のある印刷包装を要求しています。同時に、植物油ベース印刷インキは、再生可能な原料であることから好まれ、主要な製品タイプです。包装印刷用途は最も重要なセグメントであり、食品・飲料包装が主要なエンドユーザーです。オフセット印刷は、長尺印刷におけるコスト効率性から主要な技術であり、紙・板紙はこれらのインキの主要な基材です。

市場ダイナミクス：中核的な推進要因、課題、機会

主要な市場推進要因

主な触媒は、要求の厳しい包装用途における油性インキの優れた性能であり、輸送および保管中の製品にとって重要な、水、摩耗、化学品に対する優れた耐性を提供します。この推進要因は、新聞、雑誌、カタログなどの大量の商業印刷における継続的なコスト効率性によって増幅され、確立されたインフラと低い初期コストが競争上の優位性を提供します。さらに、樹脂および溶媒配合における継続的な技術的進歩は、乾燥時間や色の鮮やかさなどのインキ特性を向上させ、その重要性を維持するのに役立っています。

市場の課題と制約

重要な市場障壁は、揮発性有機化合物（VOC）排出および特定の溶媒の使用に関するますます厳格化する世界的な環境規制であり、これには高額な再配合とコンプライアンスへの投資が必要です。市場はまた、食品包装などの敏感な用途でシェアを獲得している、水性およびUV硬化インキなどのより環境に優しい代替品との激しい競争に直面しています。さらに、より短いロットとより大きなカスタマイズのためのデジタル印刷への業界全体の転換は、かつて従来の油性インキプロセスの領域であった用途を取り込んでいます。

市場機会

先進的な植物油を使用するような革新的なバイオベースおよび低VOC配合の研究、開発、商業化に大きな機会が存在し、持続可能な印刷ソリューションの成長する市場を獲得し、規制遵守を確保することができます。アジア太平洋およびラタンアメリカの急速に工業化している新興経済国での市場プレゼンスを拡大することにも大きな可能性があり、ここでは包装および消費財セクターが拡大しています。さらに、金属缶や工業用ラベルなど、極端な耐久性が求められる特殊な高性能用途における技術的専門知識を活用することは、安定した高付加価値のニッチを提供します。

タイプ別市場セグメンテーション

植物油ベース印刷インキは、持続可能で再生可能な原材料への世界的な転換によって牽引される主要セグメントです。

植物油ベース印刷インキ（主要セグメント）

鉱物油ベース印刷インキ

用途別市場セグメンテーション

包装印刷は、広大な世界の包装産業とeコマースの成長によって牽引される最も重要な用途セグメントです。

包装印刷（最も重要な用途）

マーキング・コーディング

サイン・看板

詳細な洞察を得るための無料サンプルレポートをリクエストする：

https://www.24chemicalresearch.com/download-sample/228384/oilbased-printing-inks-market

エンドユーザー別市場セグメンテーション

食品・飲料包装は、高い量と耐久性および安全性に関する厳格な要件によって牽引される主要なエンドユーザーセグメントです。

食品・飲料包装（主要エンドユーザーセグメント）

消費財・小売

出版・商業印刷

技術別市場セグメンテーション

オフセット印刷は、長尺印刷における高品質、高速、そしてコスト効率の良い出力から好まれ、主要な技術セグメントです。

オフセット印刷（主要技術セグメント）

凸版印刷

グラビア印刷

基材別市場セグメンテーション

紙・板紙は、その優れた印刷適性、汎用性、コスト効率性から、主要な基材セグメントです。

紙・板紙（主要基材セグメント）

プラスチックフィルム

金属

競争状況分析

競争環境は非常に統合されており、広範な研究開発および流通ネットワークを持つ少数の世界的な化学大手企業によって支配されています。市場リーダーのSun Chemical（米国）とFlint Group（ルクセンブルク）は、製品革新（特に持続可能な配合において）、価格設定、および戦略的パートナーシップにおいて激しく競争しています。この環境にはまた、欧州のSiegwerk Druckfarben AG & Co. KGaA（ドイツ）やHubergroup（ドイツ）、およびニッチセグメントにおけるNazdar Ink Technologies（米国）などの強力な地域および専門プレイヤーも含まれます。競争は規制基準と進化する顧客要求を満たす必要性によって駆動され、市場の統合と戦略的パートナーシップが主要なトレンドです。

主要企業プロファイル

市場は、以下のような世界的リーダーおよび専門メーカーによって供給されています：

Sun Chemical (USA)

Flint Group (Luxembourg)

Hubergroup (Germany)

Siegwerk Druckfarben AG & Co. KGaA (Germany)

Wikoff Color Corp (USA)

完全な市場調査・予測レポートにアクセスする：

https://www.24chemicalresearch.com/reports/228384/global-oilbased-printing-inks-forecast-market

その他の関連レポート:

https://japanesechemicalinsights.blogspot.com/2026/01/blog-post_40.html

https://japanesechemicalinsights.blogspot.com/2026/01/blog-post_82.html

https://japanesechemicalinsights.blogspot.com/2026/01/blog-post_15.html

https://japanesechemicalinsights.blogspot.com/2026/01/blog-post_18.html

https://japanesechemicalinsights.blogspot.com/2026/01/blog-post_11.html

お問い合わせ：

アジア: +91 9169162030

ウェブサイト: www.24chemicalresearch.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/24chemicalresearch