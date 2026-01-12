2032년까지 주목해야 할 미국 가정용 식품용기 시장 트렌드

미국 가정용 식품용기 시장은 2024년 38억 달러 규모로 평가되었으며, 2032년까지 62억 달러에 도달해 연평균 복합 성장률(CAGR) 5.3%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이 시장은 미국 소비자와 가정이 식품을 보관, 정리, 운반하는 데 사용하는 저장 솔루션을 포함합니다. 성장은 식품 폐기물 감소에 대한 관심 증대, 식사 준비 및 정리된 생활 방식의 인기, 특히 유리 및 친환경 플라스틱 소재를 선호하는 지속 가능하고 건강을 중시하는 제품 선택으로의 소비자 전환 등 여러 핵심 트렌드에 의해 주도됩니다.

시장 규모 및 성장 궤적

미국의 가정용 식품용기 시장은 2024년 38억 달러 규모였습니다. 2025년 41억 달러에서 2032년 62억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 CAGR 5.3%를 나타낼 전망입니다.

최근 동향 및 주요 시장 흐름

주요 시장 트렌드는 유리 부문과 친환경 플라스틱 옵션의 성장을 주도하는 지속 가능하고 건강을 중시하는 소재에 대한 빠르게 성장하는 소비자 수요입니다. 이는 식사 준비, 정리된 생활 방식, 가정 내 식품 폐기물 감소라는 지속적인 문화적 트렌드에 의해 강화되어 다용도이고 기능적인 보관 솔루션에 대한 꾸준한 수요를 창출합니다. 동시에, 플라스틱 용기는 가격 경쟁력과 기능성으로 인해 여전히 지배적인 제품 유형이지만, 유리 용기는 빠른 성장을 경험하고 있습니다. 과일 및 채소 부문이 주요 응용 분야이며, 일반 가정이 핵심 소비자 기반입니다. 온라인 유통 채널은 전통적인 오프라인 매장과 견줄 만한 변혁적인 역할을 하고 있습니다. 소비자 수요는 기본 기능으로서 밀폐 및 누수 방지에, 마이크로파 및 냉동 안전이 필수 요소로, 친환경 및 지속 가능성이 주요 구매 동인으로 부상하고 있습니다.

시장 역학: 핵심 성장요인, 과제 및 기회

주요 성장요인

주요 동인은 비독성, 비반응성 용기 소재(유리 및 일부 고급 플라스틱)에 대한 수요를 촉진하는 미국 소비자의 건강, 웰빙 및 식품 안전에 대한 관심 증가입니다. 이는 소셜 미디어에 의해 대중화된 식사 준비 습관과 정리된 주방 공간에 대한 욕구가 용기 수요의 양과 특정성을 증가시키는 데 기여합니다. 또한, 지속 가능성과 일회용 플라스틱 폐기물 감소에 대한 사회적 압력이 내구성 있고 재사용 가능하며 재활용 또는 생분해 가능한 식품 보관 제품 구매를 장려합니다.

시장 과제 및 제약요인

주요 장벽은 대중 시장 부문의 치열한 경쟁과 가격 민감도로, 이는 마진을 압박하고 예산 중심 제품의 혁신을 제한할 수 있습니다. 시장은 또한 특정 플라스틱의 환경 영향과 화학적 안전에 대한 소비자 우려의 변화에 직면하여, 이는 브랜드 전환과 특정 제품 라인의 감소로 이어질 수 있습니다. 또한 유리와 같은 취약한 소재와 관련된 물류적 어려움과 높은 비용은 가격 책정과 유통 효율성에 영향을 미칠 수 있습니다.

시장 기회

고급 생물 플라스틱 개발, 프리미엄 유리 제품 확대, 재활용 또는 퇴비화 가능성을 갖춘 제품 생성과 같은 지속 가능 소재 분야에서 혁신할 수 있는 상당한 기회가 존재합니다. 또한 “홈 오거나이징” 트렌드에 맞춘 모듈식, 쌓기 가능하며 미적으로 만족스러운 솔루션을 제공하는 통합 보관 시스템 및 스마트 용기 설계에 상당한 잠재력이 있습니다. 또한 전자상거래와 소셜 미디어 마케팅의 직접 판매력을 활용하면 브랜드가 틈새 시장에 도달하고 지속 가능성 스토리를 전달하며 특정 소비자 라이프스타일 요구를 충족하는 맞춤형 세트를 제공할 수 있습니다.

시장 세분화

유형별 세분화

플라스틱 용기는 가격 경쟁력, 가벼운 무게, 다용도 기능으로 인해 지배적인 유형입니다.

플라스틱 (지배적 부문)

유리 (성장 부문)

금속

응용 분야별 세분화

과일 및 채소는 신선식품 보관 및 폐기물 감소에 초점을 맞춘 주요 응용 분야를 대표합니다.

과일 및 채소 (주요 응용 분야)

베이커리 제품

육가공 제품

곡물 제품

기타

최종 사용자별 세분화

일반 가정이 수요의 대부분을 차지하는 핵심 소비자 기반을 구성합니다.

일반 가정 (핵심 소비자 기반)

소규모 외식 및 공급 서비스

온라인 식사 키트 구독자 (급속 성장)

유통 채널별 세분화

온라인 유통 채널은 전통적인 유통 채널과 견줄 만한 변혁적이고 고성장하는 채널로 부상했습니다.

온라인 유통 채널 (변혁적 채널)

대형 유통점 및 백화점

전문 주방용품 매장

기능별 세분화

밀폐 및 누수 방지 기능은 대부분의 소비자에게 식품 보존을 위한 기본 요구 사항으로 간주됩니다.

밀폐 및 누수 방지 (기본 요구 사항)

마이크로파 및 냉동 안전 (높은 수요)

친환경 및 지속 가능성 (강력히 부상하는 트렌드)

경쟁 구도 분석

경쟁 구도는 다수의 미국 가정용 브랜드와 강력한 국제 기업이 혼재되어 있습니다. SC Johnson (Rubbermaid), The Clorox Company (Glad), Tupperware Brands Corporation과 같은 주요 기업들은 브랜드 인지도, 광범위한 유통망, 다양한 제품 포트폴리오로 경쟁합니다. 이들은 Lock & Lock (South Korea) 및 EMSA (Germany)와 같은 전문적이고 디자인 중심의 국제 브랜드뿐만 아니라 IKEA (Sweden)와 같은 대형 유통점의 자체 브랜드 제품과도 경쟁합니다. 경쟁은 소재 혁신(특히 지속 가능성), 기능적 설계(예: 개선된 밀폐 기술), 소비자 라이프스타일 트렌드와의 부합에 초점을 맞추고 있습니다.

주요 기업 프로필

시장에는 잘 알려진 가정용 브랜드와 글로벌 공급업체가 포함됩니다:

SC Johnson (Rubbermaid) (United States)

Clorox Company (Glad) (United States)

Tupperware Brands Corporation (United States)

Lock & Lock (South Korea)

World Kitchen (Pyrex) (United States)

