작물보호가 글로벌 식량 안보 성장의 중심이 된 이유

작물보호 시장은 2024년 기준 729억 5천만 달러 규모로 평가되었으며, 2025년 782억 1천만 달러에서 2032년 1,145억 3천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 복합 성장률(CAGR) 6.8%를 나타낼 것으로 전망됩니다. 제초제, 살충제, 살균제를 포함하는 작물보호제는 잡초, 해충, 질병으로부터 농업 생산량을 보호하는 필수적인 화학적 도구입니다. 시장의 강력한 성장은 주로 증가하는 세계 인구를 위한 식량 생산 증대의 필요성과 기후 변화가 야기하는 심화되는 과제에 의해 주도됩니다.

시장 규모 및 성장 궤적

작물보호 시장은 2024년 729억 5천만 달러 규모였습니다. 2025년 782억 1천만 달러에서 2032년 1,145억 3천만 달러로 성장하여 CAGR 6.8%로 성장할 것으로 전망됩니다.

최근 동향 및 주요 시장 흐름

주요 및 정의적인 트렌드는 생물학적 작물보호제(바이오파이서사이드)와 같은 지속가능한 농업 관행의 채택 증가입니다. 이 부문은 더 엄격한 규제와 소비자 선호에 힘입어 연간 15% 이상의 인상적인 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 동시에 시장은 디지털 및 정밀 농업 기술의 통합을 상당히 진행하고 있습니다. 드론 기반 살포 및 AI 기반 해충 식별과 같은 도구는 효능을 유지하면서 농약 사용량을 30-50%까지 줄일 수 있는 표적 적용을 가능하게 합니다. 이러한 변화 속에서 제초제는 주요 작물에서 잡초 관리에 있어 중요한 역할로 인해 시장의 40% 이상을 차지하며 지배적인 제품 유형으로 남아 있습니다.

시장 역학: 핵심 성장요인, 과제 및 기회

주요 성장요인

인구 증가 압박 : 예상되는 97억 인구를 먹여 살리기 위해 2050년까지 글로벌 식량 생산을 약 70% 증가시켜야 할 필요성은 시장 성장의 근본적인 동인입니다.

기후 변화 영향 : 상승하는 기온과 변화하는 기상 패턴은 해충 및 병원체의 서식 범위를 확장시켜 작물 손실을 증가시키고 농민들이 보다 강력한 보호 전략을 채택하도록 강제합니다.

경작지 감소: 전 세계적으로 1인당 경작지가 0.2헥타르에 불과한 상황에서 기존 농경지의 생산성을 수확량 보호를 통해 극대화하는 것이 매우 중요합니다.

시장 과제 및 제약요인

엄격한 규제 환경 : EU의 “팜 투 포크(Farm to Fork)” 전략과 같이 2030년까지 농약 사용을 50% 줄이려는 정책은 상당한 장벽을 만듭니다. 새로운 활성 성분을 개발하는 데 이제는 10-12년, 2억 5천만 달러 이상의 비용이 소요됩니다.

해충 내성 : 500종 이상의 해충이 내성을 발전시켜 기존 제품의 효능을 저하시키고 지속적인 혁신의 비용을 증가시킵니다.

시장 변동성: 변동하는 원자재 가격과 상승하는 투입 비용은 농민들에게 어려운 경제적 환경을 조성하여 채택 패턴을 일관되지 않게 하고 수요 예측을 어렵게 합니다.

시장 기회

생물학적 및 바이오 기반 솔루션 : 이 고성장 부문은 RNAi 기반 바이오파이서사이드와 같은 새로운 기술이 규제 승인과 시장 관심을 얻으면서 혁신을 위한 주요 기회를 제공합니다.

디지털 농업 통합 : 디지털 도구 및 정밀 적용 서비스와 작물보호 제품을 개발 및 번들링하는 것은 현대 농민에게 강력한 부가가치 제안을 창출합니다.

신흥 시장 성장: 동남아시아 및 아프리카와 같은 지역은 식량 안보 과제를 해결하기 위해 농업 집약화 및 현대화가 가속화됨에 따라 상당한 기회를 제공합니다.

시장 세분화 분석

제품 유형별

제초제 (지배적 부문, 점유율 >40%): 주요 주식 작물의 잡초 방제에서 광범위한 사용으로 주도됨

살균제

살충제

살연체동물제

기타

응용 분야/작물 유형별

곡류 및 콩류 (선도 부문): 밀, 옥수수, 쌀과 같은 주식 작물의 광대한 글로벌 생산 면적과 중요성 때문

과일 및 채소

유지작물 및 두류

잔디 및 관상용 식물

기타

제형별

액체 제형 (선호 유형): 적용 용이성, 혼합 호환성 및 효과적인 피복력으로 인해 가치 있음

건조 제형

과립 제형

작용 메커니즘별

접촉성 농약 (지배적 부문): 직접 적용 시 즉각적인 해충 방제 효과로 선호됨

침투이행성 농약

선택성 농약

비선택성 농약

경쟁 구도 및 주요 기업 프로필

시장은 몇 개의 다국적 대기업이 상당한 영향력을 행사하는 중간 정도로 통합되어 있습니다. 신젠타(Syngenta), 바이어 크롭사이언스(Bayer Crop Science), 바스프(BASF)는 합계 약 40%의 글로벌 시장 점유율을 차지합니다. 경쟁은 매우 치열하며 다음과 같은 특징이 있습니다:

높은 R&D 투자 : 선도 기업들은 새로운 활성 성분과 지속가능한 솔루션 개발에 막대한 투자를 합니다.

전략적 다각화 : 기업들은 인수 및 내부 개발을 통해 고성장 생물학적 부문으로 확장하고 있습니다.

지역적 경쟁: 중간 규모 및 지역적 플레이어들은 표적화된 전략, 특수화된 제품 및 때로는 더 공격적인 가격 정책을 통해 효과적으로 경쟁합니다.

주요 기업 프로필 목록:

신젠타 (Syngenta, 스위스)

바이어 크롭사이언스 (Bayer Crop Science, 독일)

바스프 (BASF, 독일)

코르테바 애그리사이언스 (Corteva Agriscience, 미국)

아다마 애그리컬처럴 솔루션스 (Adama Agricultural Solutions, 이스라엘)

누팜 리미티드 (Nufarm Limited, 호주)

에프엠씨 코퍼레이션 (FMC Corporation, 미국)

스미토모 케미칼 (Sumitomo Chemical, 일본)

유피엘 리미티드 (UPL Limited, 인도)

아리스타 라이프사이언스 (Arysta Lifescience, 일본)

윈카 케미칼 (Wynca Chemical, 중국)

저장 진판다 바이오케미칼 (Zhejiang Jinfanda Biochemical, 중국)

