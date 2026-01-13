作物保護がいかに世界の食料安全保障の成長の中心となったのか？

作物保護市場は、2024年に729億5,000万米ドルと評価され、2025年の782億1,000万米ドルから2032年までに1,145億3,000万米ドルへ成長すると予測されており、予測期間中にCAGR 6.8% で推移します。除草剤、殺虫剤、殺菌剤を含む作物保護製品は、雑草、害虫、病気から農業収量を守る必須の化学的手段です。市場の堅実な成長は、主に増加する世界人口への食料生産拡大の必要性と、気候変動によってもたらされる深刻化する課題によって牽引されています。

市場規模と成長軌道

作物保護市場は、2024年に729億5,000万米ドルと評価されました。2025年の782億1,000万米ドルから2032年までの予測期間中にCAGR 6.8%で成長し、1,145億3,000万米ドルに達すると予測されています。

最近の動向と主要な市場トレンド

主要かつ定義的なトレンドは、持続可能な農業手法の採用拡大であり、バイオ農薬などの生物的作物保護製品への需要を加速させています。このセグメントは、より厳格な規制と消費者の嗜好に支えられ、年間15%以上の高い成長率を示すと予測されています。同時に、市場はデジタルおよび精密農業技術の統合を大きく進めています。ドローン散布やAIを活用した害虫識別などのツールは、効果を維持しながら農薬使用量を30-50%削減する可能性のある、よりターゲットを絞った施用を可能にします。これらの変化の中で、除草剤は主要作物における雑草管理での重要な役割から、市場の40%以上を占める主要な製品タイプであり続けています。

市場ダイナミクス：中核的な推進要因、課題、機会

主要な市場推進要因

人口増加の圧力： 2050年までに予測される97億人の人口を養うために世界の食料生産を約70%増加させる必要性が、市場成長の根本的な推進要因です。

気候変動の影響： 気温上昇と変化する気象パターンは、害虫や病原体の生息域を拡大し、作物損失を増加させ、農家により強力な保護戦略を採用することを強制しています。

耕作地の減少： 世界で一人当たりの耕作地がわずか0.2ヘクタールであることから、既存の農地の生産性を収量保護を通じて最大化することが極めて重要です。

市場の課題と制約

厳格な規制環境： 2030年までに農薬使用を50%削減することを目指すEUの「Farm to Fork」戦略などの政策は、大きな障壁を作り出しています。新しい有効成分の開発には現在10-12年、2億5,000万米ドル以上のコストがかかります。

害虫の抵抗性： 500種以上の害虫が抵抗性を発達させており、既存製品の有効性を低下させ、継続的な革新のコストを押し上げています。

市場の変動性： 商品価格の変動と投入コストの上昇は、農家にとって困難な経済状況を生み出し、一貫しない採用パターンと需要予測の難しさにつながっています。

市場機会

生物的・バイオベースソリューション： この高成長セグメントは、RNAiベースのバイオ農薬などの新技術が規制承認と市場の関心を得ており、革新の主要な機会を提供します。

デジタル農業との統合： 作物保護製品とデジタルツールおよび精密施用サービスを組み合わせて開発することは、現代の農家にとって強力な付加価値提案を創出します。

新興市場での成長： 東南アジアやアフリカなどの地域は、食料安全保障の課題に対処するために農業の集約化と近代化が加速しており、重要な機会を提示しています。

市場セグメンテーション分析

製品タイプ別

除草剤（主要セグメント、シェア40%以上）： 主要な基幹作物における雑草防除での広範な使用により牽引。

殺菌剤

殺虫剤

殺軟体動物剤

その他

用途/作物タイプ別

穀類（主要セグメント）： 小麦、トウモロコシ、米などの基幹作物の広大な世界的生産面積と極めて重要な重要性による。

果物・野菜

油糧種子・豆類

芝・観賞植物

その他

製剤別

液体製剤（好まれるタイプ）： 施用の容易さ、混合適合性、効果的なカバー率から評価。

乾燥製剤

粒状製剤

作用機序別

接触性農薬（主要セグメント）： 直接施用による即時の害虫防除効果から好まれる。

浸透移行性農薬

選択性農薬

非選択性農薬

競争状況と主要企業プロファイル

市場は中程度に統合されており、数社の多国籍大手企業が大きな影響力を保持しています。シンジェンタ、バイエルクロップサイエンス、BASFの3社で世界市場シェアの約40%を占めています。競争は激しく、以下の特徴があります：

高い研究開発投資： 主要プレイヤーは新しい有効成分と持続可能なソリューションの開発に多額を投資。

戦略的多様化： 買収と社内開発を通じて、高成長の生物的セグメントへの拡大。

地域競争： 中堅および地域プレイヤー（例：UPL、FMC、コルテバ）は、ターゲットを絞った戦略、専門製品、そして時にはより積極的な価格設定を通じて効果的に競争。

主要企業プロファイル一覧：

Syngenta (Switzerland)

Bayer Crop Science (Germany)

BASF (Germany)

Corteva Agriscience (U.S.)

Adama Agricultural Solutions (Israel)

Nufarm Limited (Australia)

FMC Corporation (U.S.)

Sumitomo Chemical (Japan)

UPL Limited (India)

Arysta Lifescience (Japan)

Wynca Chemical (China)

Zhejiang Jinfanda Biochemical (China)

