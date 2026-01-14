환경 규제가 퇴비화 가능 플라스틱 제품 수요를 어떻게 주도하는가?

퇴비화 가능 플라스틱 제품 시장은 2024년 4억 2천만 달러 규모에서 2025년 4억 5천만 달러를 거쳐 2032년 7억 1천만 달러로 성장할 전망이며, 예측 기간 동안 연평균 복합 성장률(CAGR) 6.5%를 기록할 것입니다. 퇴비화 가능 플라스틱은 산업용 또는 가정용 퇴비화 시설에서 일정 기간 내에 자연 요소(물, 이산화탄소, 바이오매스)로 분해되도록 설계된 바이오플라스틱으로, 일회용 플라스틱 오염에 대한 잠재적 해결책을 제공합니다. 규제 조치, 기업의 지속 가능성 목표, 변화하는 소비자 선호도에 힘입어 시장은 빠르게 성장하고 있습니다.

무료 샘플 보고서 다운로드:

https://www.24chemicalresearch.com/download-sample/269847/compostable-plastic-products-market

시장 규모 및 성장 궤적

퇴비화 가능 플라스틱 제품 시장은 2025년 4억 5천만 달러에서 2032년 7억 1천만 달러로 성장하여 연평균 복합 성장률(CAGR) 6.5%로 성장할 것으로 전망됩니다.

최근 동향 및 주요 시장 흐름

주요 시장 촉매제는 기존 일회용 플라스틱을 금지하는 글로벌 입법의 확대로, 이는 식품 서비스 포장 및 봉지와 같은 주요 응용 분야에서 규제 주도의 직접적인 수요를 창출하고 있습니다. 이와 병행하여, 주요 식품 서비스 브랜드와 소매업체들의 지속 가능성 약속이 증가하며, 환경, 사회, 지배구조(ESG) 목표와 소비자 기대를 충족하기 위해 퇴비화 가능 제품을 채택하고 있습니다. 제품 영역에서는 식품 포장 및 봉지가 일회용 플라스틱의 가장 많은 양이 사용되는 응용 분야를 해결하는 핵심 부문으로 자리 잡고 있으며, 다용도성과 투명도로 인해 폴리젖산(PLA)이 선도적인 소재로 부상하고 있습니다.

시장 역학: 핵심 성장요인, 과제 및 기회

주요 성장요인

엄격한 정부 규제 및 플라스틱 금지 : EU, 캐나다, 미국 여러 주와 같은 지역에서 일회용 플라스틱(빨대, 수저, 봉지 등)을 금지하는 정책이 가장 강력한 동인으로 작용하여 대안으로의 전환을 의무화합니다.

소비자 환경 인식 제고 : 플라스틱 오염에 대한 대중의 우려 증가로 지속 가능한 포장에 대한 수요가 촉진되며, 소비자들이 퇴비화 가능 옵션을 제공하는 브랜드를 적극적으로 선택하고 있습니다.

기업 지속 가능성 계획: 주요 식품 서비스, 소매, 호텔 기업들이 플라스틱 폐기물 감축을 위한 야심찬 목표를 설정함으로써 퇴비화 가능 제품에 대한 상당한 B2B 수요를 창출하고 있습니다.

시장 과제 및 제약요인

기존 플라스틱 대비 높은 비용 : 퇴비화 가능 플라스틱은 일반적으로 기존 석유 기반 플라스틱보다 상당한 가격 프리미엄(종종 2-3배 더 높음)을 지녀, 가격 민감도가 매우 높은 부문에서의 채택을 제한합니다.

제한적이고 불일치하는 퇴비화 인프라 : 퇴비화 가능 제품의 효과는 산업용 퇴비화 시설 접근성에 전적으로 의존하는데, 이러한 시설이 균일하게 구축되어 있지 않아 재활용 흐름에서 잠재적 오염이나 제대로 분해되지 않을 수 있는 매립지 처분으로 이어질 수 있습니다.

소비자 혼란 및 “그린워싱” 우려: “생분해성”, “퇴비화 가능”, “가정용 퇴비화 가능”과 같은 용어에 대한 명확한 라벨링과 이해 부족으로 부적절한 처분 및 환경적 주장에 대한 회의론이 발생할 수 있습니다.

시장 기회

소재 과학 및 성능 혁신 : 향상된 차단 특성(식품용), 더 높은 내열성, 빠른 분해 속도를 갖춘 차세대 바이오폴리머 개발로 응용 분야를 확대하고 기존 플라스틱과의 성능 격차를 줄일 수 있습니다.

가정용 퇴비화 가능 제품 확대 : 가정용 퇴비화 인증 제품은 산업용 시설에 접근이 없는 소비자들에게 더 큰 편의성을 제공하고 가정용으로 매력적인 가치 제안을 합니다.

신흥 시장 및 새로운 응용 분야 성장: 인식이 확산됨에 따라 식품 서비스 이외의 농업(멀칭 필름) 및 비식품 포장과 같은 새로운 분야와 개발 도상 지역에서 기회가 존재합니다.

시장 세분화 분석

제품 유형별

식품 포장 (중요한 위치 차지) : 소매 및 식품 서비스를 위한 경질 용기, 쟁반, 필름, 클램셸 포함.

봉지 (핵심 제품) : 식료품, 소매, 유기성 폐기물 수거용.

식기류 (접시, 수저, 컵)

기타

응용 분야별

식품 서비스 산업 (지배적 응용 분야) : 레스토랑, 카페, 케이터링 서비스가 기존 일회용 플라스틱에서 전환 중.

식품 가공 산업 (신선 제품의 일차 포장용)

기타 (호텔, 이벤트, 기관)

최종 사용자별

호텔 및 이벤트 (매우 영향력 있는 부문) : 호텔, 스타디움, 장소가 폐기물 관리 및 CSR을 위해 퇴비화 가능 제품 채택.

소매 소비자 (가정용으로 구매)

산업 및 기관 (기업 구내식당, 학교, 병원)

소재별

폴리젖산(PLA) (선도적 소재) : 옥수수 전분 유래; 포장 및 식기류에서 투명도, 경도, 다용도성으로 가치 있음.

전분 블렌드 (봉지 및 유연 포장에 비용 효율적)

폴리하이드록시알카노에이트(PHA) (더 넓은 생분해성을 지닌 신흥 고성능 소재)

인증 기준별

산업용 퇴비화 가능 (가장 확립됨) : 지자체/상업용 퇴비화 시설 요구 사항과 일치.

가정용 퇴비화 가능 (소비자 편의를 위한 급성장 부문)

해양 분해 가능 (해양 플라스틱 오염을 다루는 틈새 기준)

경쟁 구도 및 주요 기업 프로필

시장은 분열되어 있으며, 특화된 퇴비화 가능 제품 제조업체와 지속 가능한 솔루션으로 확장하는 대형 포장 기업이 혼합되어 있습니다. 경쟁은 혁신, 인증, 주요 식품 서비스 브랜드와의 파트너십 구축을 중심으로 이루어집니다.

특화된 퇴비화 가능 제품 선도 기업: BioBag International (U.S.), Eco-Products (U.S.), Vegware (U.K.), TIPA (Israel)는 퇴비화 가능 포장 솔루션에만 집중하는 잘 알려진 브랜드입니다.

대형 포장 기업: Huhtamaki (Finland), International Paper Company (U.S.), Pactiv Evergreen (U.S., Pactiv EarthChoice 경유)는 진화하는 고객 수요를 충족하기 위해 퇴비화 가능 제품 라인에 막대한 투자를 하는 전통적인 포장 거대 기업들입니다.

주요 기업 프로필 목록:

BioBag International (U.S.)

Biosphere Industries (Canada)

Cereplast (U.S.)

Eco-Products (U.S.)

EVANESCE (U.S.)

Huhtamaki (Finland)

International Paper Company (U.S.)

Minima (U.K.)

Pactiv EarthChoice (U.S.)

TIPA (Israel)

Vegware (U.K.)

상세한 시장 조사 접근

전체 연구 보고서 구매:

https://www.24chemicalresearch.com/reports/269847/global-compostable-plastic-s-forecast-market

기타 관련 보고서:

https://koreanchemicals.blogspot.com/2026/01/blog-post_89.html

https://koreanchemicals.blogspot.com/2026/01/blog-post_21.html

https://koreanchemicals.blogspot.com/2026/01/blog-post_3.html

https://koreanchemicals.blogspot.com/2026/01/14-chda.html

https://koreanchemicals.blogspot.com/2026/01/2032_47.html

문의처:

아시아: +91 9169162030

웹사이트: www.24chemicalresearch.com

링크드인: www.linkedin.com/company/24chemicalresearch