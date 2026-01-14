環境規制がコンポスタブルプラスチック製品の需要をいかに牽引しているか

コンポスタブルプラスチック製品市場は、2024年に4億2,000万米ドルと評価され、2025年の4億5,000万米ドルから2032年までの予測期間中にCAGR 6.5%で成長し、7億1,000万米ドルに達すると予測されています。コンポスタブルプラスチックは、指定された期間内に産業用または家庭用堆肥化施設で自然要素（水、二酸化炭素、バイオマス）に分解するように設計されたバイオプラスチックであり、使い捨てプラスチック汚染に対する潜在的な解決策を提供します。市場は、規制措置、企業の持続可能性目標、そして変化する消費者の嗜好によって牽引され、急速な成長を遂げています。

無料サンプルレポートをダウンロード：

https://www.24chemicalresearch.com/download-sample/269847/compostable-plastic-products-market

市場規模と成長軌道

コンポスタブルプラスチック製品市場は、2025年の4億5,000万米ドルから2032年までの予測期間中にCAGR 6.5%で成長し、7億1,000万米ドルに達すると予見されます。

最近の動向と主要な市場トレンド

主要な市場触媒は、従来型の使い捨てプラスチックを禁止する世界的な法規制の高まりであり、これは食品サービス包装や袋などの主要な用途において準拠する代替品に対する直接的で規制主導の需要を創出しています。これは、環境・社会・ガバナンス（ESG）目標と消費者の期待を満たすためにコンポスタブル製品を採用している主要な食品サービスブランドおよび小売業者からの増加する企業の持続可能性へのコミットメントと並行しています。製品の状況内では、食品包装と袋が基幹セグメントであり、使い捨てプラスチックの最も量の多い用途に対応しており、その汎用性と透明性からポリ乳酸（PLA） が主要材料として登場しています。

市場ダイナミクス：中核的な推進要因、課題、機会

主要な市場推進要因

厳格な政府規制とプラスチック禁止: EU、カナダ、米国の様々な州などの地域におけるストロー、カトラリー、袋などの使い捨てプラスチックを禁止する政策は最も強力な推進要因であり、代替品への転換を義務付けています。

高まる消費者の環境意識: プラスチック汚染に関する国民の懸念の高まりは、持続可能な包装への需要を牽引しており、消費者はコンポスタブルオプションを提供するブランドを積極的に選んでいます。

企業の持続可能性イニシアチブ: 主要な食品サービス、小売、ホスピタリティ企業は、プラスチック廃棄物を削減するための野心的な目標を設定しており、コンポスタブル製品に対する実質的なB2B需要を創出しています。

市場の課題と制約

従来型プラスチックに対する高いコスト: コンポスタブルプラスチックは、通常、従来の石油系プラスチックよりもかなりの価格プレミアム（しばしば2〜3倍高い）を持っており、非常に価格感応性の高いセグメントでの採用を制限しています。

限定的で一貫性のない堆肥化インフラ: コンポスタブル製品の有効性は、産業用堆肥化施設へのアクセスに完全に依存しており、これらは一様に利用可能ではないため、リサイクル流での潜在的な汚染や、適切に分解されない可能性のある埋立地での廃棄につながる可能性があります。

消費者の混乱と「グリーンウォッシング」への懸念: 「生分解性」、「コンポスタブル」、「家庭用堆肥化可能」などの用語に関する明確なラベリングと理解の欠如は、不適切な廃棄と環境に対する主張への懐疑を引き起こす可能性があります。

市場機会

材料科学と性能の革新: 食品のための改善されたバリア特性、より高い耐熱性、より速い分解速度を備えた次世代バイオポリマーの開発は、応用範囲を拡大し、従来のプラスチックとの性能格差を縮めることができます。

家庭用堆肥化可能製品の拡大: 家庭用堆肥化に認定された製品は、産業用施設へのアクセスがない消費者に対応し、家庭用により大きな利便性と説得力のある価値提案を提供します。

新興市場および新規用途での成長: 認識が広まるにつれて、食品サービス以外の農業（マルチフィルム）や非食品包装などの新たな分野において、開発途上地域での機会が存在します。

市場セグメンテーション分析

製品タイプ別

食品包装（重要な位置を占める）: 小売および食品サービス向けの硬質容器、トレー、フィルム、クラムシェルを含む。

袋（基幹製品）: 食料品、小売、有機性廃棄物収集用。

食器（皿、カトラリー、カップ）

その他

無料サンプルレポートをダウンロード：

https://www.24chemicalresearch.com/download-sample/269847/compostable-plastic-products-market

用途別

食品サービス産業（主要な用途）: 従来の使い捨てプラスチックから切り替えるレストラン、カフェ、ケータリングサービス。

食品加工産業（生鮮食品の一次包装向け）

その他（ホスピタリティ、イベント、機関）

エンドユーザー別

ホスピタリティ＆イベント（影響力の高いセグメント）: 廃棄物管理とCSRのためにコンポスタブルを採用するホテル、スタジアム、会場。

小売消費者（家庭用に購入）

産業・機関（社員食堂、学校、病院）

材料別

ポリ乳酸（PLA）（主要材料）: コーンスターチ由来；包装と食器における透明性、剛性、汎用性が評価される。

でんぷんブレンド（袋と柔軟包装においてコスト効率が良い）

ポリヒドロキシアルカノエート（PHA）（新興の高性能材料で、より広範な生分解性を備える）

認証基準別

産業用コンポスタブル（最も確立されている）: 自治体/商業堆肥化施設の要件に合致。

家庭用コンポスタブル（消費者の利便性のための急速な成長セグメント）

海中分解性（海洋プラスチック汚染に対処するニッチ基準）

競争状況と主要企業プロファイル

市場は分散しており、専門のコンポスタブル製品メーカーと持続可能なソリューションに拡大する大規模な包装会社の混合が特徴です。競争は、革新、認証、そして主要な食品サービスブランドとのパートナーシップ構築を中心に展開されています。

専門コンポスタブル製品リーダー: BioBag International（米国）、Eco-Products（米国）、Vegware（英国）、TIPA（イスラエル）は、コンポスタブル包装ソリューションに特化したよく知られたブランドです。

大規模包装コーポレーション: Huhtamaki（フィンランド）、International Paper Company（米国）、Pactiv Evergreen（米国、Pactiv EarthChoice経由）は、変化する顧客需要に対応するためにコンポスタブル製品ラインに多額の投資を行う伝統的な包装大手です。

主要企業プロファイルリスト:

BioBag International (U.S.)

Biosphere Industries (Canada)

Cereplast (U.S.)

Eco-Products (U.S.)

EVANESCE (U.S.)

Huhtamaki (Finland)

International Paper Company (U.S.)

Minima (U.K.)

Pactiv EarthChoice (U.S.)

TIPA (Israel)

Vegware (U.K.)

詳細な市場調査にアクセスする

完全調査レポートを購入：

https://www.24chemicalresearch.com/reports/269847/global-compostable-plastic-s-forecast-market

その他の関連レポート:

https://japanesechemicalinsights.blogspot.com/2026/01/blog-post_93.html

https://japanesechemicalinsights.blogspot.com/2026/01/blog-post_59.html

https://japanesechemicalinsights.blogspot.com/2026/01/blog-post_48.html

https://japanesechemicalinsights.blogspot.com/2026/01/2032_93.html

お問い合わせ:

アジア: +91 9169162030

ウェブサイト: www.24chemicalresearch.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/24chemicalresearch