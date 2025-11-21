東南アジアの非方向性電磁鋼板市場は、電動モビリティとエネルギー転換の牽引を受け、堅調な成長を遂げています。
東南アジアの非方向性電磁鋼板（NGOES）市場は、2024年に14億5,000万米ドルと推定され、2025年の15億8,000万米ドルから2032年には28億6,000万米ドルに拡大すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は7.6%です。この力強い成長は、この地域の急速な工業化、製造業の拡大、そして電気自動車と再生可能エネルギーへの移行の加速によって推進されています。市場の拡大は、現代の発電、配電、消費システムにおける高効率電磁鋼板の重要な役割を浮き彫りにしています。
無料サンプルレポートをダウンロード: https://www.24chemicalresearch.com/download-sample/274743/asia-southeast-non-grainoriented-electrical-steel-forecast-market
NGOES業界における7つの新たなトレンド
2025年から2032年にかけて、市場のパフォーマンスを左右する注目すべき動向がいくつかあります。
- 電気自動車製造からの需要増加：タイ、インドネシア、マレーシアにおけるEVおよびハイブリッド車の生産増加により、高性能モーターコアの需要が高まっています。
- 再生可能エネルギーインフラの拡大：地域全体で太陽光発電および風力発電プロジェクトへの投資が増加し、発電機部品の需要が高まっています。
- エネルギー効率規制：モーターおよび変圧器に対するより厳格なエネルギー効率基準の導入により、高品質のNGOESの採用が促進されています。
- 産業オートメーションとロボット工学の成長：最適化された電磁鋼板を使用した精密モーターを必要とする自動製造システムの採用増加。
- サプライチェーンのローカライゼーション：グローバルメーカーが東南アジア市場への供給拠点を地域に設立するにつれ、現地生産能力が向上しています。
- 鋼材の技術的進歩：高周波用途に特化した、高度な高透磁率・低損失鋼材の開発。
- HVACおよび家電製品製造の成長：家電製品および空調業界の拡大により、高効率モーターコアの需要が高まっています。
主な市場牽引要因
NGO市場拡大に貢献する主な成長要因は次のとおりです。
- 政府主導のEV導入イニシアチブ：東南アジア全域におけるEVの製造と導入に対する強力な政策支援とインセンティブ。
- 急速な都市化とインフラ整備：電力インフラ、工業団地、都市交通システムへの投資増加。
- 製造拠点の拡大：東南アジアは、電子機器、自動車、産業機器の世界的な製造拠点としての役割を担っています。
- エネルギー安全保障への懸念：電力の送電と消費の効率化を通じて、エネルギー輸入の削減に地域が注力しています。
無料サンプルレポートをダウンロード: https://www.24chemicalresearch.com/download-sample/274743/asia-southeast-non-grainoriented-electrical-steel-forecast-market
戦略的展開
市場参加者は、いくつかの戦略的取り組みを推進しています。
- 生産能力の拡大：大手鉄鋼メーカーは、地域の需要拡大に対応するため、NGOESの生産能力を増強しています。
- 技術提携：鉄鋼メーカーとモーターメーカーが協力し、用途に応じた材料ソリューションを開発しています。
- 製品ポートフォリオの多様化：EV、再生可能エネルギー、産業オートメーションといった新興用途向けの特殊グレードの開発。
- 地域市場への注力：東南アジアの主要市場における販売・技術サポートネットワークへの投資拡大。
技術の進歩
近年の技術進歩により、市場の可能性が高まっています。
- 高度な圧延・焼鈍技術：精密加工装置の導入により、磁気特性と安定性が向上しています。
- 表面コーティングの革新：コア損失性能と製造工程の容易性を向上させる、強化された絶縁コーティングの開発。
- 品質管理システム：製品の品質と歩留まりを向上させるために、AIベースの検査およびプロセス管理システムを導入しています。
- 材料科学研究：優れた磁気特性を実現するための合金組成と処理パラメータに関する研究開発を継続しています。
完全なレポートはこちらから：https://www.24chemicalresearch.com/reports/274743/asia-southeast-non-grainoriented-electrical-steel-forecast-market
地域別インサイト
NGOES市場は、東南アジア全体で様々な成長パターンを示しています。
- タイ：確立された自動車産業と新興のEV製造エコシステムが牽引し、地域市場をリードしています。
- ベトナム：電子機器製造の拡大と産業セクターへの外国直接投資に支えられ、最も高い成長率を示しています。
- インドネシアとマレーシア：産業振興政策と電力インフラへの投資増加の恩恵を受けている重要な市場です。
- フィリピンとシンガポール：産業オートメーションとデータセンターインフラセクターからの需要が拡大している新興市場です。
主要企業
競争環境には、世界的な鉄鋼専門企業と地域メーカーが含まれます。
- Nippon Steel Corporation (Japan)
- JFE Steel Corporation (Japan)
- POSCO (South Korea)
- Baosteel Group (China)
- AK Steel Corporation (US)
- Tata Steel Limited (India)
- SMI – Special Metal Company (Malaysia)
- G Steel Plc (Thailand)
市場展望
東南アジアの方向性電磁鋼板市場は、世界のエネルギー転換と製造業における同地域の戦略的ポジショニングを背景に、持続的な力強い成長が見込まれています。電動モビリティ、再生可能エネルギー、産業オートメーションの進展に伴い、高性能電磁鋼板の需要は2032年まで力強い勢いを維持すると予想されます。技術革新、用途開発、地域パートナーシップに注力するメーカーは、このダイナミックな市場における大きな機会を活かす最適な立場にあります。
お問い合わせ：
国際電話：+1(332) 2424 294 |アジア: +91 9169162030
ウェブサイト: https://www.24chemicalresearch.com/
LinkedInでフォロー: https://www.linkedin.com/company/24chemicalresearch