米国農薬中間体市場予測、収益成長、産業ポテンシャル

米国農薬中間体市場は、2023年に42億米ドルと評価され、年間平均成長率（CAGR）5.7%で成長し、2030年までに61億米ドルに達すると予測されています。農薬中間体は、作物保護製品の最終的な有効成分（AI）を合成するために使用される主要な化学的構成要素です。市場の強固な成長は、農業生産性の向上、害虫抵抗性の管理、そして新規でより効果的かつ持続可能な作物保護ソリューションを開発し続ける必要によって支えられています。

詳細な洞察のための無料サンプルレポートをリクエストする：

https://www.24chemicalresearch.com/download-sample/281403/united-states-pesticide-intermediate-market

市場規模と成長軌道

米国農薬中間体市場は、2023年に42億米ドルと評価されました。2024年から2030年までの予測期間中にCAGR 5.7%で成長し、2030年までに61億米ドルに達すると予測されています。

最近の動向と主要な市場トレンド

支配的な市場トレンドは、作物保護化学品の複雑化と規制監視の強化であり、安全性と環境プロファイルが改善された次世代製品を開発するための高度な中間体への需要を駆り立てています。これは、化学合成および製剤科学における継続的な技術進歩によって強力に補強されています。同時に、有機リン系は、広範な防除における確立された有効性とコスト効率性から主要な製品タイプであり続けていますが、規制と市場の圧力に直面しています。農業セクターは圧倒的に主要な用途であり、液体製剤は現代農業における実用性から好まれています。重要な進化するトレンドは、バイオベース農薬中間体に対する成長する競争と関心であり、これは産業のより持続可能な農業資材への移行を反映しています。

市場ダイナミクス：中核的な推進要因、課題、機会

主要な市場推進要因

主な推進要因は、害虫の圧力、気候変動、および現代の高収量農業の経済的要請に直面して、作物収量を保護し食料安全保障を確保する継続的な必要性です。この推進要因は、既存の化学薬品に対する害虫・雑草の抵抗性の進化によって増幅され、これは新しい作用機序を持つ新規有効成分の開発を必要とし、新しい中間体化学品の需要を創出します。さらに、革新的でより標的指向性の高い、そしてしばしばより安全な製品を市場に投入するための農業化学大手による大きな研究開発投資は、中間体市場を直接的に駆り立てています。

市場の課題と制約

重要な市場障壁は、農薬登録（EPA）に関するますます厳格でコストのかかる規制環境であり、これは開発期間を延長し、研究開発支出を増加させ、特定の化学薬品の商業的寿命を制限し、その中間体サプライチェーンに影響を与える可能性があります。市場はまた、健康と環境への懸念から特定の古い化学物質クラス（例：一部の有機リン系）を段階的に廃止するという、一般および規制からの圧力の高まりと闘っており、代替の課題を生み出しています。さらに、主要な石油化学原料の価格の変動性は、中間体メーカーにとってコスト不安定性を生み出す可能性があります。

市場機会

「グリーンケミストリー」およびバイオベース農薬の中間体の研究、開発、生産に大きな機会が存在し、これらは市場で大きな牽引力を得ています。精密農業および種子処理用途向けの中間体を開発することにも大きな可能性があり、これらは作物保護内の高成長セグメントです。さらに、先進的な製造技術（例：連続フロー化学）を活用して中間体をより効率的に、持続可能に、そしてコスト効果的に生産することは、競争上の優位性を提供することができます。

タイプ別市場セグメンテーション

有機リン系は、クロルピリホス、ジメトエート、マラチオンなどの有効成分の主要な中間体を含む、主要なカテゴリーであり続けています。

有機リン系（主要タイプ）

クロルピリホス

ジメトエート

マラチオン

ピレスロイド系

ペルメトリン

シペルメトリン

用途別市場セグメンテーション

農業は、作物保護化学品の基本的な必要性によって牽引される最大の用途セグメントを占めています。

農業（最大の用途セグメント）

公衆衛生

産業用

家庭用

詳細な洞察のための無料サンプルレポートをリクエストする：

https://www.24chemicalresearch.com/download-sample/281403/united-states-pesticide-intermediate-market

形態別市場セグメンテーション

液体製剤は、取り扱い、混合、適用の容易さから市場で好まれています。

液体（好まれる形態）

固体

気体

技術別市場セグメンテーション

合成農薬は現在市場をリードしていますが、バイオベース農薬は急速に成長しているセグメントです。

合成農薬（現在リード）

バイオベース農薬（成長する競合）

競争状況分析

競争環境は高度に統合されており、広範な統合された事業を展開する世界的な農業化学の大手企業によって支配されています。BASF SE、Corteva Agriscience（米国）、Bayer CropScience、Syngenta AGなどの主要企業は、大規模な研究開発予算、垂直統合されたサプライチェーン（中間体から製剤製品まで）、および強力な特許取得済み化学物質のポートフォリオを通じて競争しています。競争は、革新、規制の専門知識、製造におけるコスト効率、そして農家に包括的なソリューションを提供する能力を中心に展開されています。FMC Corporation（米国）やUPL Limitedなどの他の主要プレイヤーは、焦点を絞ったポートフォリオと戦略的買収を通じて効果的に競争しています。

主要企業プロファイル

市場は、世界的リーダーの米国事業によって定義されています：

BASF SE (Germany) – U.S. Operations

Corteva Agriscience (U.S.)

Bayer CropScience (Germany) – North American Division

Syngenta AG (Switzerland) – U.S. Subsidiaries

FMC Corporation (U.S.)

完全な市場調査・予測レポートにアクセスする：

https://www.24chemicalresearch.com/reports/281403/united-states-pesticide-intermediate-market

その他の関連レポート:

https://japanesechemicalinsights.blogspot.com/2026/01/blog-post_40.html

https://japanesechemicalinsights.blogspot.com/2026/01/blog-post_82.html

https://japanesechemicalinsights.blogspot.com/2026/01/blog-post_15.html

https://japanesechemicalinsights.blogspot.com/2026/01/blog-post_18.html

https://japanesechemicalinsights.blogspot.com/2026/01/blog-post_11.html

お問い合わせ：

アジア: +91 9169162030

ウェブサイト: www.24chemicalresearch.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/24chemicalresearch